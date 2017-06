Congo-Kinshasa: Premier couac à l'Assemblée nationale

Or, nous savons que la Cour a été créée pour résoudre les problèmes politiques et juridiques, notamment les questions qui touchent la cohésion nationale, le consensus national. Et la solution à ces questions ne doit pas être délibérée par trois membres », a déclaré le député Toussaint Alonga.

Pour siéger à cinq membres, la majorité décisionnelle de cinq membres, c'est à trois (3) membres. Ça veut dire qu'à partir de trois membres, on peut prendre une décision d'intérêt national. Vous savez que la Cour juge le président de la République et le Premier ministre en matière pénale.

En octobre 2015, la Cour constitutionnelle a été confrontée à sa première épreuve de feu. Par une décision prise dans la cacophonie la plus totale, la Cour a rendu une décision autorisant la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de publier un nouveau calendrier allant au-delà des délais constitutionnellement prévus pour l'organisation de l'élection présidentielle. Cette décision a été prise par cinq juges, alors que la loi portant fonctionnement et organisation de la Cour exige, en son article 90, un quorum minimum de sept juges.

Ce n'est pas la première fois que la MP se livre à un tel exercice. Déjà en 2015, le gouvernement, via le ministre de la Justice, s'était lancé sur cette voie en initiant un projet de loi portant modification de l'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.