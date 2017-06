Congo-Kinshasa: Une 1ère à Kinshasa - Une équipe chirurgicale réussit l'opération de l'éléphantiasis

Sauvé de l'éléphantiasis discotonomie avec enfouissement des organes génitaux, l'opération du jeune Cédric Ndanga de Kiri s'est déroulée à l'hôpital général du Camp militaire Kokolo.

Cédric Ndanga, âgé de 26 ans, a été opéré de l'éléphantiasis, le jeudi 1er juin 2017, à l'hôpital général du camp militaire Kokolo, dans la commune de Lingwala. Cet acte caritatif a été rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement provincial de Mai-Ndombe, à travers son ministre de la Santé publique, Dr. Jean Claude Bola. Toute une équipe des chirurgiens militaires de l'hôpital général Camp Kokolo, en collaboration avec Dr. Bola, sont intervenus à cette opération. D'après le bilan fait par cette équipe d'experts chirurgiens, cette première expérience est une véritable réussite et un pari gagné à Kinshasa.

Rencontre avec le patient

Originaire du territoire de Nkiri, dans la province de Mai-Ndombe, Ndanga a saisi l'opportunité lors de sa première rencontre avec Dr. Bola, n°1 de la santé, en mission de suivi des activités menées au niveau de sa province. Il a plaidé auprès du gouverneur Gentil Ngobila pour venir en aide à ce patient. « Le jeune Ndanga a souffert de l'éléphantiasis discotonomie avec enfouissement des organes génitaux, il y a de cela 10 ans », a révélé Dr Bola. Avant d'expliquer la cause de cette maladie qui est l'insuffisance lymphatique chronique. « C'était vraiment un moment très délicat de partage d'expériences », a-t-il souligné. Et d'ajouter que Ndanga, issu d'une famille démunie, ne savait plus à quel saint se vouer.

Interrogé par la presse, Dr. Bola a affirmé que pour cette 1ère expertise, il souhaite élargir les contacts. Les travaux vont se dérouler en collaboration, non seulement avec l'hôpital général du Camp militaire Kokolo et l'hôpital général de référence (ex Maman Yemo), mais Il compte également élargir ses contacts en sollicitant la collaboration de l'hôpital Arlon de Belgique.

En définitive, Dr. Bola a souligné que pour cette maladie, il n'y a aucune mesure préventive à prendre. Seules les règles d'hygiènes à observer.