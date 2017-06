Tunisie: Etre élève, c'est être citoyen

Dans ce sens, le Centre d'études de l'islam et démocratie (Csid) a voulu se focaliser sur l'approche pédagogique et la philosophie de penser autrement le contenu de la formation et du savoir. Il a tenu, samedi à Tunis, une conférence intitulée « Vers des programmes éducatifs qui construisent la citoyenneté et combattent l'extrémisme ».

Cela rentre dans le cadre d'une refonte éducative qu'impose le changement des valeurs, à l'heure de la transition démocratique en cours. A ce débat sociétal devraient s'inviter enseignants, experts du domaine et société civile à part entière.

Mme Wided Ben Aissa, modératrice de la conférence et porte-parole du Réseau de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (Refors), a insisté sur l'effet moral des sciences humaines, filières censées adoucir les talents de l'élève et mieux forger sa personnalité.

Loin de toute forme d'extrémisme et de dérapages comportementaux (satanisme, drogue... ) qui pourraient produire un profil forcément terroriste.

Comment peut-on les éviter, se demande-t-elle, avant de passer la parole à Dr Mohamed Berrached, professeur de sociologie. Son intervention s'est articulée autour de «éducation civique et socialisation politique », une dialectique qu'il faut prendre en considération dans les nouveaux programmes éducatifs.

D'autant plus que la citoyenneté est une question transversale. Selon lui, un tel choix a ses raisons d'être: réticence des jeunes à la chose politique, incapacité des partis à les encadrer.

Mais socialisation, juge-t-il, n'est pas synonyme de mobilisation politique, elle fait plutôt partie intégrante de l'éducation sociale. L'essentiel est de construire une pyramide intellectuelle qui part de la conscience, de la compréhension et de l'engagement vers l'action et le changement.

«Et partant, la socialisation politique est une affaire éducative par excellence, au même titre que la citoyenneté et les droits de l'Homme », résume-t-il. Soit l'éducation civique se définit, alors, comme un avant-propos explicatif.

Ce concept a fait son apparition au 19e siècle, avant d'atteindre son apogée, en Allemagne, à la fin des années 80. Et en même temps que la Tunisie où l'on a communément appelé « éducation nationale ».

« Un sens qui revêt une dimension idéologique latente, commençant par ancrer l'amour de la patrie et finir dans la glorification du leader-symbole « Zaïm », rappelle-t-il.

Et le sociologue d'enchaîner que la loi d'orientation et de réforme éducative promulguée en 91, puis amendée en 2002, n'a pas manqué d'intégrer «l'éducation civique » dans l'éventail des filières déjà enseignées. Toutefois, son contenu s'était heurté à la réalité.

Et c'est là que le bât blesse : l'école publique avait nourri des paradoxes pédagogiques. Le dit et le non-dit. Or, à l'en croire, le civisme de l'homme est tributaire de sa conciliation avec son identité, sa responsabilité, son esprit critique et son ouverture sur autrui.

L'éducatif autrement...

L'école de demain, peut-on le dire, serait un peu de tout. De son côté, Mme Fadhila Snoussi, enseignante principale et docteur en vulgarisation éducative, a mis en avant le rôle de « l'autodéveloppement dans la protection de l'élève contre l'extrémisme ».

Et il y a dix ans que cette notion s'est introduite dans l'école occidentale. Donc, trois niveaux d'étude à saisir. Tout d'abord, l'autodéveloppement comme nouvelle spécialité à enseigner. Elle cultive la construction de l'homme et des nations, incarnant la formation de soi. La protection de l'apprenant, en second lieu, à même de lui fournir ce dont il a besoin : connaissances, savoir et savoir-faire.

Au-delà de l'information, des talents, des compétences et une manière de penser le monde. Initiation au compter-sur-soi, en quelque sorte. « Et là, l'école demeure un vivier du savoir et de la formation pour l'emploi », ajoute-t-elle. D'où, il importe d'accorder aux filières des sciences humaines l'intérêt qu'elles méritent.

Tertio, l'extrémisme, pourquoi ce mal qui nous menace ? La modération lui paraît comme une panacée qui fait le bonheur des gens, aux dires du philosophe grec Aristote, depuis 2.500 ans. Selon lui l'extrémisme bloque la réflexion.

Elle a tiré une conclusion : « L'enseignement classique crée une génération extrémiste ». D'où, recommande-t-elle, l'impératif de changer de programmes éducatifs, l'ultime but étant d'initier l'élève à de nouveaux modes de pensée.