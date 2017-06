Tunisie: Ce n'est pas la joie

On signalera, par ailleurs que les effectifs de cette année accusent une baisse par rapport à la session… Plus »

En attendant la date de l'assemblée générale élective, la course à la présidence du club se lance sans propositions de listes. Parmi les prétendants, l'actuel vice-président Amor Nagazi. Il a entamé des contacts pour former une liste candidate à la présidence du club.

Le rendement remarquable du gardien aghlabide et du jeune attaquant Aymen Harzi a accaparé l'attention. Des clubs ont exprimé leur intention de les engager. L'ESS cherche à renforcer ses rangs par Harzi.

Bref, l'ambiance est devenue trop tendue entre une partie du public et les dirigeants du club. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce conflit. Toutefois, la Chabiba a besoin de solutions urgentes pour dépasser les aléas de cette crise et reprendre la préparation de la nouvelle saison dans de bonnes conditions.

Ils exigent une intervention de la part des responsables régionaux et des anciens dirigeants du club. Cette situation ne doit plus se prolonger pour un club qui n'est plus sûr de son avenir.

