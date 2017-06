Tunisie: Dr Souheil Chemli (médecin de l'équipe nationale) «La solution, c'est le nocturne»

En règle générale, les besoins doivent déterminer les apports nutritionnels afin que le fonctionnement de l'organisme se déroule normalement et sans qu'il soit exposé aux déficiences.

L'apport physique fourni par le sportif nécessite également une généreuse hydratation car son corps a besoin de compenser la perte des sels minéraux, puisque le sportif dépense beaucoup d'eau et s'expose facilement à la déshydratation qui, dans des cas peu graves, provoque des lésions comme les tendinites, les crampes et les troubles digestifs, entre autres.

Le sportif doit s'hydrater avant, pendant et après l'effort.

Rien que ces spécificités nous conduisent à dire que jeûne et sport, notamment de haut niveau, ne riment pas ensemble d'autant plus que le Ramadan coïncide avec l'été et la chaleur, ce qui complique davantage la corrélation.

En conséquence, il n'y a pas, à mon avis, de meilleure solution que d'organiser les compétitions sportives et même les entraînements la nuit, puisque nos sportifs tiennent à respecter la pratique du jeûne qui se trouve être très sacrée chez la majorité écrasante d'entre eux.

De cette manière, on préserve la bonne santé de nos sportifs en les ménageant contre des risques non négligeables, tout en leur permettant d'être au top niveau de la compétitivité et de la performance».