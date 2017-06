Tunisie: On joue gros !

Cela dit, notre sélection est-elle au top de la forme en ce moment? Y aura-t-il des changements par rapport à Kasperczak?

Ou est-ce qu'on va voir les mêmes intentions offensives de l'époque Kasperczak? C'est donc une partie capitale mais qui prévoit maintes interrogations et maintes attentes

Concurrence...

Le stage qui commence, aujourd'hui, en prévision du match contre l'Egypte va être le moment adéquat pour Maâloul et son staff pour préparer un plan de jeu adéquat. C'est aussi le moment de faire les choix quant au onze type, les rôles de chaque joueur et les précautions à prendre face à une sélection aussi dure que l'Egypte.

Le premier stage entamé il y a une semaine était une occasion pour marquer le territoire et pour voir le plus grand nombre de joueurs, capables d'intégrer la sélection. On a fait jouer la concurrence entre un groupe de plus de 20 joueurs sachant bien qu'un bon nombre de joueurs cadres n'était pas là.

Les bobos de Azzouni, les soins présentés à Negguez, Haddadi et Yaâkoubi, qui reprennent à peine, la mise à l'écart de Akaïchi pour indiscipline, la convocation de Chaâlali et la programmation de beaucoup de matches d'application sur tout le terrain, ont été les faits saillants de ce premier stage.

Place maintenant aux joueurs de métier qui connaissent bien la sélection et les matches à enjeu. Beaucoup de noms ont sauté, surtout ceux des joueurs locaux convoqués pour la première fois. L'essentiel est qu'ils ont pu découvrir la sélection et son ambiance.

Pour le moment, l'ossature que l'on connaît entre joueurs expatriés (S. Ben Youssef, Selliti, Haddadi, Msakni... ) et locaux (Ben Chrifia, Ben Mustapha, F.Ben Youssef, Khénissi, Ben Amor, Lahmar... ) est dans la dernière ligne droite qui la mène jusqu'au duel face à l'Egypte.

Pas de temps pour chambarder les plans de jeu, malgré l'absence d'un joueur comme Khazri, important en phase offensive. La touche Maâloul se verrait plutôt dans la motivation, c'est-à-dire que ces joueurs, aux qualités indiscutables, devraient jouer avec plus de sérieux, devraient suer, attaquer l'adversaire dans sa zone et gagner avec le mérite.

Le départ de Kasperczak est expliqué, en partie, par la distraction des joueurs qui ne voulaient plus se donner à fond (même si l'apport de Kasperczak reste énorme sur le plan du jeu).

On jouera gros y compris Maâloul qui sait bien que Radès sera plein et que le public de la sélection attend une copie convaincante. Il attend surtout que ses internationaux jouent avec ferveur et qu'ils donnent du bonheur à ceux qui vont les regarder.

Battre l'Egypte au premier match, quoi de mieux pour commencer la route vers la CAN 2019.