Tunisie: Les sportifs ont le choix

Les températures grimpent, les organismes sont mis à rude épreuve, et alors que le ramadan démarre, des questions s'imposent : est-il possible de pratiquer le ramadan, tout en conservant un niveau de performance intact ? Comment les sportifs font-ils pour mener de front la pratique de leur sport et le jeûne ?

D'une façon générale, les sportifs évitent de communiquer sur ce sujet. ça peut être une question d'ordre privé. Ou encore, ça se passe dans la tête.

Une chose est cependant sûre : Il s'agit d'une période où le risque de blessures augmente, notamment au niveau des lombaires, des articulations et des muscles. Fonte musculaire, déshydratation, carences en vitamines et minéraux, c'est ainsi la façon la plus simple pour se blesser.

Pour parvenir à ses fins, le sportif doit être en pleine possession de ses moyens. Certaines tolérances existent pour certains pratiquants. Des exceptions qui permettent par exemple de reporter les jours de Ramadan.

Les personnes malades, les femmes enceintes ainsi que «les voyageurs» disposent du droit de ne pas mettre leur santé en danger et de se rattraper ultérieurement. Les sportifs peuvent-ils bénéficier de cette dérogation ? Ont-ils un statut particulier ?

Il faut dire que celui qui a une vie saine et exemplaire peut adapter ses pratiques et ses convictions selon les conseils du médecin sportif. Ramadan, c'est la religion, donc la volonté. Jeûner est possible pour les sportifs, tout est question d'organisation et de détermination.

Pour cela, le niveau de nutrition doit changer, la qualité des aliments aussi. Les sportifs doivent mieux s'hydrater, allonger la durée du repos, bénéficier d'une surveillance particulière de la part des staffs médicaux. Ces derniers disposent aujourd'hui d'un certain recul pour gérer au mieux la préparation des sportifs qui décident de maintenir leur jeûne.

Pour ceux qui choisiront de mener malgré tout leur mois de Ramadan, la priorité est d'adapter son rythme, et surtout ses cycles de sommeil, afin de rendre possibles les différentes séances d'entraînement prévues chaque jour.

Pourtant, malgré tous les efforts et la bonne volonté des staffs techniques, les sportifs qui pratiqueront le jeûne durant la compétition subiront nécessairement un impact sur la qualité de leurs performances.

Les principaux risques concernent la déshydratation et l'hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang). Ces raisons poussent souvent les entraîneurs à mettre en place un programme adapté.

Il faut savoir aussi que certains vivent le jeûne et leur spiritualité comme une force. Ils soutiennent même qu'ils se sentent mieux, que ça les rend même meilleurs. Dans tous les cas, il semble bien que l'abstinence alimentaire galvanise un certain nombre de sportifs.

Il y en a qui ont de meilleurs résultats pendant le Ramadan parce que le jeûne est désiré. Cela peut même devenir une aide spirituelle et psychologique.

Il n'y a pas de recette miracle, et tous les athlètes ne procèdent pas de la même manière. Certains décident de repousser le jeûne pour pouvoir le pratiquer à une période moins exigeante pour le corps.

Mais tout est finalement question d'adaptation et de culture. ça reste quelque chose de personnel...