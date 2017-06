Afrique du Nord: Aux couleurs d'une Tunisie belle et fière

Ainsi, et sous le signe de la régénération du patrimoine, le Festival de la Médina, en collaboration avec le Conseil international des femmes entrepreneuses, a organisé cette soirée haut en couleur qui met au-devant de la scène le costume traditionnel.

Nous avons pu admirer un show exceptionnel où sur fond de musique et de chant arabe interprétés par une troupe de musiciennes pleines de talent, les mannequins défilaient sur scène montrant les belles tenues féminines de plusieurs régions du pays.

La Tunisie possède une très grande variété, riche et raffinée de vêtements traditionnels. Le costume traditionnel est, aujourd'hui encore, la tenue par excellence pour les mariages et les cérémonies et constitue une source d'inspiration pour des habits plus modernes. Bien que les tenues traditionnelles se soient adaptées à la vie contemporaine et au critère de la mode, elles gardent tout de même leur essence originelle.

Le costume traditionnel féminin est, quant à lui, très différent de celui de l'homme de par sa variété mais également de par sa diversité régionale. Gilet, robes, foulard, ceinture, tunique... Il existe un large choix de tenues aussi différentes les unes que les autres et la diversité d'ornement, de tissus et de broderie, en font une spécificité nationale reconnue à l'international.

L'habit traditionnel est plus que jamais d'actualité et les créations d'aujourd'hui sont les tendances de demain. La tenue traditionnelle en Tunisie fait partie d'un héritage culturel bien ancré qui a traversé les siècles et les époques et est toujours présent aujourd'hui. L'artisanat et la création artistique s'expriment avec vigueur et cela se ressent par les tenues qui en découlent et qui en font une fierté nationale.

C'est ce qu'on a pu remarquer lors de cette soirée qui a mis à l'honneur le costume traditionnel et particulièrement « la fouta et blouza », costume traditionnel féminin de cérémonie, qui ne cesse d'inspirer nos plus grands designers.

De magnifiques tableaux aux ambiances festives d'antan. Des costumes élégants et beaux ornés de fils d'argent, de cannetile et de chichkhan. Un beau spectacle mettant à l'honneur une Tunisie authentique, moderne et plurielle dans son unicité.