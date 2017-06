Burkina Faso: D1/25e journée - Le RCK s'enlise encore dans sa série noire

Nul et vierge entre le Racing Club de bobo (RCB) et le KOZAF au stade Wobi. Enfin en clôture de la journée, l'AS SONABEL a remporté les trois points dans sa confrontation face à l'Union Sportive de Ouagadougou (USO), 2 buts à 1. La 25e journée a enregistré 13 buts avec six victoires et deux nuls.

Les "vert et or" de la capitale s'impose 2 buts à 0. Le BPS à domicile est venu à bout (1-0) de l'AS Police. Malgré ce nouvel exploit, les Grenouilles bleues sont toujours sous la menace de la relégation mais garde sous la main, le Santos FC qui s'est contenté d'un nul (1-1) face à l'USFA. Disons qu'ils sont à portée de fusil.

En déplacement à Bobo Dioulasso, les Stellistes sont allés s'imposer face à Rahimo FC par la plus petite des marges. Cet unique but de la reine des stades est l'œuvre d'Abou Fofana à la 86e mn.

La première réalisation des visiteurs est matinale. Elle est signée Moustapha Diallo dès la 3e mn suite à une bourde du portier, Valentin Kouakou. Les garçons du coach Kamou Malo vont encaisser un second but d'Ardjouma Sanou avant de réduire le score (83e mn) par l'entremise d'Aboubacar Sidiki Traoré.

