Maroc: Lancement de la nouvelle liaison aérienne Essaouira-Bruxelles

Une nouvelle ligne aérienne directe reliant l'aéroport Charleroi-Bruxelles-Sud et l'aéroport Essaouira Mogador a été lancée vendredi, en présence notamment des opérateurs touristiques de la Cité des alizés, des élus et des représentants des autorités locales.

Le Boeing 737-800 de la compagnie aérienne belge TUI fly, qui assurera cette liaison à raison de 2 vols par semaine, en provenance de l'aéroport Charleroi-Bruxelles-Sud avec 140 passagers à bord, a atterri à l'aéroport Essaouira Mogador aux alentours de 16h00 et a été accueilli par le traditionnel salut de jets d'eau à l'arrivée en signe de bienvenue.

"Le lancement de cette liaison représente une bonne nouvelle pour les communautés belges et marocaines résidant dans les deux pays, ainsi que pour les touristes belges souhaitant se rendre à Essaouira", a souligné à cette occasion la représentante de la compagnie TUI fly, Meriem Belyasmine.

"Il s'agit aujourd'hui d'un projet de grande envergure qui exprime la volonté de la compagnie et des acteurs locaux de promouvoir la destination d'Essaouira", a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP. Et de relever qu'avec cette nouvelle ligne, la compagnie TUI fly assurera aux visiteurs de la province d'Essaouira une liaison caractérisée par un service de grande qualité et une expérience aérienne confortable.

TUI fly poursuit ainsi sa croissance au Maroc et prouve que son offre satisfait ses clients (Marocains résidant à l'étranger et touristes) grâce à une flotte d'avions de la dernière génération, un service de qualité et des tarifs attractifs, a-t-elle dit.

Dans une déclaration similaire, le président du Conseil provincial du tourisme d'Essaouira (CPTE), Redouane El Khanne, a fait remarquer que le lancement de cette ligne aérienne permettra de promouvoir la destination Essaouira dans la région bruxelloise, le Benelux et le Nord de la France en vue de drainer d'autres parts de marché pour la région d'Essaouira et d'augmenter le nombre de touristes provenant de cette région et consolider la ville d'Essaouira sur le marché européen.

Pour sa part, le directeur de l'aéroport Essaouira Mogador, Yahya Laârous, a relevé que cette nouvelle ligne aérienne boostera l'attractivité aérienne de la Cité des alizés, et renforcera les résultats positifs du nombre d'arrivées enregistré début 2017. Et de souligner que le lancement de cette ligne est le fruit d'efforts et d'actions de concertation des différents intervenants dont l'Office national des aéroports (ONDA).