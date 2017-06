Maroc: Le Bac, grande hantise et petites perspectives - Réprimer la fraude, sanctionner la triche... Quid de l'approche pédagogique ?

Reste néanmoins l'essentiel, cette peau d'âne qui valait son pesant d'or et ouvrait les portes des universités, écoles et instituts supérieurs tant nationaux qu'étrangers doit, malheureusement, montrer patte blanche, pour ouvrir celle du moindre établissement public supérieur qui vaille la peine.

Selon Brahim Baamarni, chercheur en sciences de l'éducation et directeur du magazine « Jarida tarbaouiya », la répression est nécessaire pour atténuer le fléau de la fraude aux examens qui prend de l'ampleur d'une année à l'autre surtout quand on constate que « des réseaux et des bandes expérimentées recourent aux nouvelles technologies pour faciliter la fraude. La répression concerne essentiellement ces bandes et ces réseaux », a-t-il assuré dans une déclaration à Libé.

La nouvelle législation prévoit des peines lourdes à l'encontre des tricheurs. Ainsi, la loi n°02-13 de 2016 dispose que tout candidat pris en flagrant délit, sera condamné à des peines de six mois à cinq ans de prison ainsi que des amendes comprises entre 5.000 et 100.000 dirhams.

Selon les statistiques fournies par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par voie de communiqué, le nombre des candidats qui passeront cet examen au titre de la session ordinaire de juin 2017 est de 523.191 candidats, dont 51 % de garçons et 49 % de filles.

