Madagascar: L'augmentation du prix du riz inquiète les consommateurs

Pour parvenir à nourrir toute la population et compenser la période de soudure, Madagascar a importé cette année plus de 240 000 tonnes de riz. A raison de 3000 ariary le kilo dans certaines zones du Sud très enclavées, l'inquiétude est grande. Les habitants des régions d'Androy et d'Anosy, dejà durement touchés par l'insécurité alimentaire et la sécheresse, ont bien du mal à voir le riz arriver sur les étals des marchés.

Ce sont plus de 2 millions de tonnes de riz par an qui sont consommées à Madagascar. Les associations de consommateurs réclament des explications sur les raisons de l'augmentation du prix du riz mais surtout des mesures concrètes du gouvernement pour revenir à un prix abordable pour tous les Malgaches.

A Madagascar, le prix du riz au cœur des discussions. Depuis plusieurs mois, le prix du kilo de cette denrée que les Malgaches consomment tous les jours et à chaque repas n'a cessé d'augmenter. A tel point que le Premier ministre en personne a été interpellé sur le sujet lors du face à face entre les parlementaires et le gouvernement en début de semaine dernière.

