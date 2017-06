Burkina Faso: Hôpital Hyalgado Ouédraogo - Un arrêt de travail observé après l'agression de trois agents de santé

« Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et disent aux gens de ne plus agresser les agents de santé. Cela fait partie d'un protocole d'accord qui a été signé entre nous et notre ministre de tutelle », a expliqué Youssouf Ouédraogo, un responsable du SYNTHSA.

Le SYNTSHA se refuse à tout compromis, et ce, malgré les explications et les assurances du Directeur général. Le syndicat tient mordicus, soutenu en cela par leur représentant de la section Kadiogo ». Quant aux premiers responsables du SYNTSHA CHU-YO, ils estiment que l'Etat doit prendre ses responsabilités.

L'information, relayée dans la matinée du lundi 5 juin, a été par la suite rapportée par le Service Communication du CHU-YO. « Un médecin des urgences traumatologiques et deux soignants ont été agressés ce 4 juin 2017, au sein du service des Urgences traumatologiques du Centre Hospitalier Universitaire-Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), par des accompagnateurs d'un blessé. En réaction à cette agression, la sous- section CHU-YO du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) débraye ce 5 juin 2017. Tous les agents du CHU-YO ont immédiatement adhéré au mot d'ordre lancé par le Syndicat.

