Burkina Faso/Angola: Roch Marc Christian Kaboré - « Je suis venu leur apporter le soutien du peuple burkinabé et du gouvernement »

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était hier à l'entraînement des Etalons au stade du 4-Août. A cinq jours du match contre les Palanca Negra de l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019, le chef de l'Etat est allé encourager le capitaine Charles Kaboré et ses coéquipiers et leur apporter le soutien du peuple burkinabé et du gouvernement.

Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, les Etalons du Burkina Faso affronteront les Palanca Negra d'Angola, le samedi prochain sous le coup de 18 heures, au stade du 4-Août. Pour bien entamer cette campagne des éliminatoires, ils ont reçu hier la visite du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré en pleine séance d'entraînement au stade du 4- Août.

Le chef de l'Etat est venu encourager les Etalons et leur apporter tout le soutien du peuple burkinabé et du gouvernement. «L'année passée déjà ils nous ont fait beaucoup rêver.

Nous étions au bord de la réussite, ce qui signifie que véritablement les Etalons n'ont pas à apprendre des autres. Notre prestation à la dernière CAN a montré que nous étions appréciés pour la qualité du jeu, la simplicité, la cohésion de l'équipe » a-t-il avoué.

De justifier : « il était important que je vienne leur donner ce témoignage de soutien en leur disant que je suis certain que le samedi nous aurons une victoire contre l'Angola.

Cela sera la première étape pour nous de pouvoir nous qualifier et d'aller plus loin dans cette compétition. Nous avons des jeunes et aussi bien des anciens. Je suis sûr qu'une bonne combinaison honorera une fois de plus le Burkina Faso ».

Avant de conclure : «A 18 heures le samedi s'il plaît à Dieu je serai au stade ». Pour le capitaine des Etalons, Charles Kaboré, ce soutien ne date pas d'aujourd'hui. « Depuis notre retour de la CAN, nous avons un grand soutien du président » nous a-t-il confié.

D'ajouter : « Sa visite sur notre terrain d'entraînement nous réconforte, nous rassure et va nous permettre de faire plaisir à tout le peuple burkinabé ».