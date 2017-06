Le Secrétaire général de la région (SGR) du Centre-Est, Abdoulaye Bassinga, a présidé, le vendredi 2 juin 2017 à Tenkodogo, l'atelier de lancement local du programme «Shared ressources, joint solutions» ou programme «Ressources partagées, solutions communes», en abrégé (SRJS) pour le Burkina Faso. Ce lancement local marque le démarrage effectif du programme SRJS dans sa zone d'intervention, les sous-bassins du Nakanbé dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud.

Le programme «Shared ressources, joint solutions» ou programme «Ressources partagées, solutions communes», en abrégé (SRJS) pour le Burkina Faso, est le nouveau programme de coopération du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour la période 2016-2020.

D'un coût global estimé à un million soixante-cinq mille euros, soit environ six cent millions de francs CFA, ce programme met l'accent sur la sauvegarde des Biens publics mondiaux (BPM) basés sur les écosystèmes tels que l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la résilience climatique dans 16 pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires inférieurs dont le Burkina Faso.

Le programme SRJS est mis en œuvre par l'UICN Pays-Bas, en collaboration avec trois ONG locales dont l'Association de gestion des ressources naturelles, de la faune de la Comoé et de la Léraba (AGEREF/CL).

Le démarrage effectif du programme SRJS dans sa zone d'intervention a été fait le 2 juin 2017 à travers un atelier régional de lancement local présidé par le SGR du Centre-Est, Abdoulaye Bassinga, en présence de sa collègue du Centre-Sud, Clarisse Bayala.

Les zones d'intervention du programme SRJS sont entre autres, les espaces de compétence des Comités locaux de l'eau (CLE) des communes de Boussouma et de Bagré, dans la région du Centre-Est et de la commune de Gogo, dans la région du Centre-Sud, relevant du sous-bassin du Nakanbé.

S'accorder sur la stratégie de mise en œuvre du programme

L'objectif principal de cet atelier est de permettre différents acteurs de s'accorder sur la stratégie de mise en œuvre du programme SRJS dans la zone d'intervention de l'AGEREF/CL et de stimuler des synergies d'action.

L'atelier vise aussi à présenter le programme SRJS Burkina Faso et la stratégie d'intervention de l'AGEREF/CL; de partager les expériences dans la gestion durable de biens publics mondiaux du bassin du Nakanbé; à faire la cartographie des parties prenantes et partenaires potentiels du programme et à définir les résultats à atteindre pour l'année 2017.

«En ciblant le bassin du Nakanbé, le programme Ressources partagées, solutions communes pour le Burkina Faso voudrait parvenir à une gestion durable de 4 BPM à savoir : l'approvisionnement des ressources en eau, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la résilience au changement climatique», a dit le SGR du Centre-Est, Abdoulaye Bassinga.

Le secrétaire exécutif de l'AGEREF/CL et coordonnateur national du programme, Mamadou Karama, a précisé que ce lancement local qui marque le démarrage effectif du programme dans sa zone d'intervention est une volonté de consolider l'ancrage du projet au niveau local. Il s'agit également de donner la même information aux acteurs que celle donnée aux autorités au niveau national.

A l'échelle du sous-bassin du Nakanbé, l'AGEREF/CL devra travailler avec les acteurs pendant les quatre prochaines années. «Nous ne venons pas pour remettre en cause l'existant.

Nous allons, en collaboration avec les structures déjà sur place, analyser de façon froide et objective, faire un état des lieux de la gestion des biens publics mondiaux ensemble, voir qu'est-ce qui a marché et quelles sont les forces et les faiblesses et proposer une solution commune», a-t-il expliqué.

La pérennisation des activités de l'après-projet, selon son coordonnateur national, Mamadou Karama, va s'ancrer sur les structures existantes notamment la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), l'Agence de l'eau du Nakanbé (AEN) à l'échelle du bassin du Nakanbé et au niveau local, les Comités locaux de l'eau (CLE), des structures pérennes avec lesquelles le projet va beaucoup travailler.

En plus de ces structures, poursuit-t-il, les OSC et les organisations paysannes qui sont sur le terrain dont leurs capacités vont être renforcées, sont appelées à poursuivre le travail à la fin du projet.