Burkina Faso: Université Ouaga II - Alkassoum Maïga, satisfait de l'avancée des travaux

Mais au-delà des travaux en cours, le principal souci des autorités et de la direction de Ouaga II, c'est que le complexe universitaire soit fonctionnel au plus tôt. Ce qui exige que plusieurs conditions puissent être remplies au préalable.La priorité étant justement que le centre médical et le premier restaurant universitaire soient fonctionnels.

Sur le terrain, il a noté qu'après six mois de travaux, le centre médical est à un niveau d'exécution d'à peu près 30%. L'espace de 1234 m2 est clôturé et les bâtiments principaux sont construits presqu'au stade de la toiture.

Les travaux vont bon train sur le site de l'université Ouaga II sise à quelques encablures de Ouagadougou à sa sortie Est. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation (MESRSI), Alkassoum Maïga, s'est rendu sur le site pour constater l'état d'avancement des travaux de construction du centre médical et du restaurant universitaire de ce campus.

