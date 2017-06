Burkina Faso/Angola: Eliminatoires CAN 2019 - Bien démarrer face aux angolais

Les Etalons du Burkina Faso entameront ce samedi 10 juin 2017, les éliminatoires de la CAN 2019. Les Palancas Negras (Les Antilopes Noires) de l'Angola, seront leurs premiers adversaires dans cette aventure, et au stade du 4-Aout de Ouagadougou à partir de 18h Il acceuilera par l'occasion du monde.

La conquête du ticket qualificatif pour Cameroun 2019 s'ouvre pour les Etalons du Burkina Faso, ce samedi 10 juin au stade du 4-Aout. Face à leurs homologues de l'Angola, les poulains de Paulo Duarte chercheront sans doute à prendre déjà les commandes du groupe I où ils sont logés en compagnie de l'Angola, du Botswana et de la Mauritanie.

Certes les médaillés de bronze de la CAN 2017, partent favoris pour ce match à domicile, mais ils doivent garder à l'esprit que ce face-à-face sonne comme une revanche pour les Antilope Noires.

En effet, cette même équipe d'Angola a été battue sur leurs propres installations par les Etalons dans le cadre des qualifications de la CAN-2017, 3-0 avant qu'ils n'obtiennent le nul 1 but partout au match retour à Ouagadougou.

Les joueurs convoqués par le sélectionneur national, Paulo Duarte ont tous répondu à l'invitation et les entrainements ont débuté depuis le 28 mai. En rappel pour se qualifier à cette CAN, il faut occuper la première place ou finir parmi l'un des trois meilleurs seconds de tous les groupes.

Après le brillant parcours à la dernière CAN, le 11 national burkinabè, non seulement n'a pas droit à l'erreur, mais il doit aussi et surtout confirmer sa position actuelle sur tous les fronts.

Le technicien portugais, a donc l'obligation de commencer à partir de ce match, à poser les bases d'une refondation de l'effectif afin de garder toujours le dynamisme de l'équipe. De la défense à l'attaque, l'injection du sang neuf s'impose. Avec la blessure de Bakary Koné, l'encadrement technique doit commencer à chercher la future charnière défensive.

Au milieu de terrain le remplaçant de Charles Kaboré doit être trouvé avant que celui-ci ne prenne définitivement sa retraite internationale. Egalement, à l'attaque ce n'est plus un secret, Jonathan Pitroipa, Aristide Bancé et certainement bien d'autres, n'ont plus leur lustre d'antan.

Paulo Duarte à travers cette rencontre aura alors un double challenge. Assurer les 3 points de la victoire, et commencer par régénérer l'équipe avec les nouveaux joueurs convoqués.