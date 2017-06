Angola/Burkina Faso: Match Burkina/Angola - Roch Marc Christian Kaboré dope le moral des Etalons

Ce match, pour les Etalons footballeurs est très capital en ce sens qu'il faut «prendre les trois points pour une belle entame des éliminatoires», comme l'a indiqué Jonathan Pitroïpa.

Le chef de l'Etat lui-même qui est allé requinquer le moral des poulains de Paulo Duarte sur leur terrain d'entrainement : «Je suis venu les encourager et leur dire qu'ils ont tout le soutien du gouvernement et du peuple burkinabè. Ils nous ont fait beaucoup rêver l'année dernière. Nous étions au bord de la réussite. Ce qui signifie que les Etalons n'ont pas à apprendre des autres. Notre prestation à la dernière CAN a montré que nous étions appréciés de par la simplicité, la cohésion et la qualité de notre jeu. Je leur ai donc demandé de garder cette qualité de jeu parce que nous pouvons aller plus loin que notre performance de l'année dernière.»

Accompagné du ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré et du président de la Fédération burkinabè de football, Sita Sangaré, le président du Faso est revenu sur l'état actuel du stade du 4-Août, le plus grand au Burkina Faso. «Nous allons faire de notre mieux pour améliorer la qualité de notre stade parce que nous allons chez les autres et nous devons donner notre image de ce que doit être le Burkina en matière de football. Nous allons faire le maximum pour qu'on sente que l'engouement que les Burkinabè ont pour le football est suivi sur le plan des infrastructures», a rassuré le président Kaboré.

Cette visite pleine de symboles, le président du Faso l'a voulu donc pour encourager le groupe. Le message a été bien perçu par les acteurs, à l'image du capitaine Charles Kaboré pour qui, cette visite du chef de l'Etat est le signe de la solidarité du peuple burkinabè. «Nous avons des qualités et nous voulons continuer à faire plaisir à tout le peuple burkinabè», a laissé entendre Charles Kaboré. Pour Bertrand Traoré, «les Etalons n'ont plus le droit à l'erreur et la visite du chef de l'Etat est une source de motivation majeur». En signe de reconnaissance, le capitaine Charles Kaboré a offert un maillot au président du Faso.