Cote d'Ivoire: Amical (Pays-bas-Cote d'ivoire) - Eléphants, la belle claque

Et les 22 millions de supporters-sélectionneurs seront très attentifs à la prestation de l'ancien sélectionneur des Diables rouges de la Belgique, tacle récemment par Jordan Lukaku, et qui remettait en doute les qualités de Marc Wilmots. OG

Une véritable aubaine pour Joel Veltman (13e, 36e), Arjen Robben (32e), Davy Klaassen (69e) et Vincent Jansen (75e) pour montrer la différence de niveau et d'organisation tactique entre les deux formations. Une lourde défaite intervenue à six jours du premier match officiel de Wilmots et ses nouvelles recrues à Bouaké, le samedi 10 juin prochain.

Et plus précisément le 19 octobre 1992 où, en match comptant pour la troisième place de la première Coupe des Confédérations en Arabie Saoudite, les Eléphants chutaient devant les Etats-Unis d'Amérique (5- 2), après le cinglant 4-0 encaissé devant l'Argentine.

