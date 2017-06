Tunisie: Ce n'est pas la panacée !

On signalera, par ailleurs que les effectifs de cette année accusent une baisse par rapport à la session… Plus »

Quand on apprend que certaines d'entre elles continuent à fournir des sachets plastique sous couvert d'un «délai de grâce de six mois», de la bouche d'un caissier, le folklore est total !

Toutefois, ces derniers vendent leurs cabas éco à 1,5D pour une plus grande marge bénéficiaire. De nombreux clients râlent ou se plaignent du fait de devoir en acheter à chaque achat car ils n'ont pas acquis certains réflexes. Ceux de garder ou porter leur sac sur eux et qui deviennent impératifs sous peine de gonfler l'addition.

