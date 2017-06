Tunisie: Il y a des places à prendre

Cela lui permet de relancer Khelil Chammam, absent de la sélection depuis un bon bail, remontant à la grave maladie (Paludisme) attrapée lors de la phase finale de la CAN 2008 au Ghana, et de convoquer pour la première fois le Cabiste Maher Bessghaïer, tout en confirmant le «Sang et Or», Ghaylène Chaâlali, qui avait débarqué au Club Tunisie au mois de mars dernier.

Tant que la priorité est donnée aux nouveautés au rayon des milieux de terrain, nous aurions bien aimé voir le Clubiste sfaxien Karim Awadhi bénéficier d'une chance. Sa courbe de forme actuelle est époustouflante tant il porte à bras-le-corps toute la ligne médiane sudiste.

L'ancien demi du CA se révèle souvent décisif. Son profil manque assurément à l'équipe de Tunisie qui ne dispose pas d'un pivot aussi athlétique et dont la taille constitue un atout supplémentaire dans les duels aériens et sur balles arrêtées.

La concurrence bat son plein

Le travail, qui a commencé hier à l'annexe du stade de Radès, vise entre autres à acquérir une indispensable mise à niveau physique en ce sens où les courbes de forme ne sont pas les mêmes entre, par exemple, un Taha Yassine Khénissi en pleine activité, avec les échéances africaines qui se succèdent, et un Naïm Sliti qui en a terminé avec ses obligations avec son club, Lille, en Ligue 1 française depuis le 20 mai dernier lorsque les Dogues ont pulvérisé Nantes (3-0).

Mais au-delà des considérations physiques et des batailles tactiques dont est friand Nabil Maâloul, va se poser la question du choix du onze le plus performant et le plus homogène possible.

En effet, dans plusieurs postes il y a des places à prendre, la concurrence devant être féroce par exemple dans les bois. En l'absence du numéro un indiscutable, Aymen Mathlouthi, blessé et au sujet duquel il y a d'ores et déjà comme un passage de témoin, Ben Chérifia, Jéridi et Ben Mustapha partent quasiment à chances égales.

Idem à l'axe défensif où le forfait d'Aymen Abdennour ouvre la porte devant les Ziad Boughattas, Chamseddine Dhaouadi, Mohamed Wael Larbi, Yassine Meriah et Syam Ben Youssef pour composer la paire de la charnière centrale.

Au milieu, également, il y a une place à prendre, celle de Hamza Lahmar. Enfin, en attaque, l'option Ahmed Akaïchi sera abandonnée suite à la mise à l'écart de l'avant-centre d'Ittihad Jeddah. Hamdi Harbaoui, de retour au club Tunisie, et Taha Yassine Khénissi se livrent un sévère coude-à-coude pour une place.

Ils n'ont de leçons à prendre de personne

Les séances de visionnage seront largement mises à profit pour diagnostiquer les forces et les faiblesses d'un adversaire qui ne nous réussit plus comme ce fut le cas dans les années soixante-dix et quatre-vingt.

Un peu dans le style d'Al Ahly du Caire, les onze pharaons puisent dans le réalisme et la rigueur leur meilleure arme pour se situer au rang qui est le leur actuellement, soit un vice-champion d'Afrique qui espère ne pas commettre la gaffe ou l'imprudence du début de décennie quand il manqua trois phases finales de la grand-messe continentale, à savoir celles de 2012, 2013 et 2015, excusez du peu !

Cela fait désordre quand la génération Al Hadhri, Aboutrika, Mido, Wael Gomaâ et consorts fait l'impasse -- à son corps défendant -- sur une aussi longue durée sur la compétition reine du continent noir. Surtout lorsqu'on est septuple vainqueur du trophée.

Cela n'a pas empêché leurs héritiers de revenir de loin en marquant de leur empreinte la dernière édition disputée l'hiver dernier au Gabon. Là où nos Aigles sont abonnés aux quarts de finale, les Pharaons, eux, sont habitués à la plus haute marche du podium, sinon à la deuxième.

Un ensemble ultra-performant avec lequel la Tunisie a fait jeu égal dans le dernier match ayant opposé les frères ennemis nord-africains. Ce fut au Caire, au mois de janvier dernier quelques jours avant le début de la CAN dans une répétition générale enlevée sur le fil par les copains de Mahmoud Kahraba (1-0).

En matière de compétitivité et de capacité de hisser son niveau de jeu, l'Egypte n'a assurément de leçons à prendre de personne. Tout comme la Tunisie du reste qui ne va sans doute pas laisser cette chance d'évoluer à domicile, devant les 30 à 40 mille spectateurs autorisés, pour prendre l'ascendant dans un groupe «J» qui va sans doute se réduire à un mano a mano entre Aigles et Pharaons compte tenu de la valeur modeste du Niger et surtout du Swaziland.