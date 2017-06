Tunisie: Engagement renouvelé au profit de la juste cause palestinienne

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a eu, hier au palais de Carthage, un entretien avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riadh Al-Malki, actuellement en visite en Tunisie à l'invitation de son homologue tunisien, Khemaïes Jhinaoui.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le ministre palestinien a présenté au chef de l'Etat un aperçu de l'évolution de la situation en Palestine, particulièrement en ce qui concerne le processus de réconciliation nationale et les conditions difficiles que traverse le peuple palestinien, face à la persistance d'Israël dans sa politique de colonisation et la confiscation des terres. Par ailleurs, Al-Malki a souligné de la volonté de la Palestine de promouvoir ses relations avec la Tunisie.

A ce propos, il s'est félicité de l'accord sur la création d'une commission mixte tuniso-palestinienne, du renforcement des opportunités de coopération entre les deux pays à l'échelle du continent africain et du développement de la coopération entre l'Agence tunisienne de coopération technique et l'Agence palestinienne de coopération internationale.

De son côté, le président de la République a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à défendre la juste cause palestinienne et à appuyer les droits légitimes du peuple palestinien pour l'indépendance, la liberté et l'établissement de son Etat indépendant.

Tout en réaffirmant son soutien aux efforts déployés pour la relance des négociations entre Palestiniens et Israéliens, Caïd Essebsi a jugé indispensable de tirer profit de la volonté de la nouvelle administration américaine de résoudre la situation au Moyen-Orient et d'œuvrer à franchir des pas concrets dans le processus du règlement de la cause palestinienne.

Selon le même communiqué, l'entretien a également porté sur la visite que le président palestinien, Mahmoud Abbas, devrait effectuer bientôt en Tunisie, à l'invitation du président de la République, Béji Caïd Essebsi.