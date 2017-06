Tunisie: Le Qatar mis en quarantaine

Photo: RFI

Vue aérienne de Doha au Qatar.

Dans une déclaration à la presse, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a laissé entendre hier que la Tunisie demeurait à l'écart de cette opération. Le ministre a appelé les pays concernés à surmonter leurs différends et à préserver leur unité, ajoutant que cette unité était précieuse pour la stabilité de la région. Aucune déclaration, en revanche, n'a fait référence au fond de l'affaire, encore moins à ses dessous qui suscitent beaucoup d'interrogations...

Mais parlons-en, de ces interrogations ! Il y a quelques jours, dans les pays du Golfe, des accusations contre Doha se sont fait entendre :

elles suggéraient que l'émirat ne respectait pas l'accord issu du sommet de Riyad. Des propos publiés sur le site de l'agence officielle QNA indiquaient que l'émir, Tamim Ibn Hamad Al-Thani, ne se reconnaissait pas dans la «rhétorique anti-iranienne» promue aussi bien par ses voisins que par le président américain dont on rappelle que sa présence a marqué le Sommet en question.

L'intéressé s'en était défendu en prétendant que le site d'informations avait fait l'objet d'une attaque informatique et qu'une enquête était ouverte à ce sujet.

Une époque est révolue...

Le fait que le démenti n'ait pas convaincu et que les propos incriminés aient continué à être relayés sur les chaînes d'information dans les pays arabes voisins, Arabie Saoudite en tête, donnait sans doute une idée du climat de suspicion qui régnait...

Mais ce climat n'a rien de très nouveau et la région toute entière a connu des tensions bien plus fortes dans un passé proche sans qu'on en arrive à des mesures d'une telle sévérité et sans que les accusations proférées atteignent ce niveau de violence.

Il faut signaler que, en plus de la rupture des relations diplomatique avec l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Yémen -- qui a rejoint le groupe dans un second temps -- le Qatar a été exclu de la coalition militaire menée par Riyad au motif qu'il soutiendrait le «terrorisme» : non pas seulement celui qui se trouverait sous une forme plus ou moins larvée, ou plus ou moins déclarée, dans l'idéologie des Frères musulmans, mais celui d'Al Qaïda et de Daech !

Le communiqué publié par la coalition ajoute les milices des Houthis sur sa liste, mais on retiendra ici la puissance de la charge : Al Qaïda et Daech... Que s'est-il donc passé ?

On peut essayer d'apporter quelques éléments de réponse. En premier lieu, il y a en effet un contexte régional nouveau qui a été créé par le Sommet de Riyad du 21 mai dernier. Ce sommet, rappelons-le, a mis en place une sorte de plateforme en vue d'une stratégie antiterroriste commune. Les pays participants ont pris des engagements en vue de la mise en œuvre de cette stratégie.

Ils ont désormais les mains liées. Ce qui constitue d'ailleurs un argument possible contre le discours par lequel Doha a répliqué aux mesures dont elle fait l'objet : des mesures, dit-elle, «dont l'objectif est de placer l'Etat du Qatar sous tutelle».

Car il est clair qu'il y a un problème à invoquer sa propre souveraineté lorsque l'on est partie prenante d'une politique commune à laquelle on a souscrit de façon libre et souveraine.

Les pays qui ont décidé, d'un commun accord, de lui infliger les mesures d'exclusion auxquelles on assiste sont justement en train de lui signifier qu'il ne lui est plus permis de pratiquer une politique solitaire selon ses calculs et ses intérêts, à moins d'avoir renié sa parole. Ce qui, de leur point de vue, vaut passage dans le camp de l'ennemi.

Deuxième élément de réponse... Mais d'abord une remarque à l'adresse de tous ceux qui se réjouissent de l'anathème qui tombe sur le Qatar : les motifs ne sont pas ceux qu'ils attendent et n'ont rien à voir avec la défense d'un modèle de société moderniste et laïque.

On reproche certes à Doha de maintenir des liens inavoués avec des mouvances islamistes qui ont des ramifications avec le terrorisme, mais on lui reproche encore plus de faire le jeu de l'Iran -- et indirectement de son allié le régime syrien -- en maintenant de tels liens.

Car aujourd'hui les groupes terroristes qui sévissent dans la région sont à peu près laminés, réduits à défendre leur dernier carré ici ou là, reculant devant des armées ou des milices qui les traquent ou les encerclent.

La vraie menace ne vient pas d'eux. Elle vient plutôt de leur mutation possible, et plus précisément de leur mutation au contact de l'Iran et sous son emprise.

Il faut rappeler que les groupes armés issus de la mouvance du sunnisme radicalisé ont certainement fait le jeu des pays du Golfe au lendemain des révolutions arabes, parce qu'ils jouaient alors le rôle de rempart contre l'avancée possible des milices chiites qui, par exemple, tout en courant au secours du régime syrien, en profitaient pour étendre la zone d'influence de l'Iran.

En Syrie surtout, de nombreuses milices d'obédience sunnite ont vu le jour et ce n'est un secret pour personne que la grande majorité d'entre elles bénéficiait d'aides diverses : financières, logistique, matérielles...

Ces aides provenaient du Qatar mais aussi d'Arabie Saoudite et sans doute d'autres pays encore, en fonction de leurs orientations théologiques particulières, mais le but commun était de les amener à contenir l'Iran et ses alliés.

Cependant, la radicalisation de certains groupes et leur «émancipation» de leurs bienfaiteurs a fait qu'ils se sont retournés contre le camp qui les a, sinon créés, du moins aidés à prospérer. A partir de ce moment, c'est l'Iran qui a compris que ces groupes hostiles pouvaient, paradoxalement, faire son propre jeu, par leur puissance de déstabilisation dans la région du Golfe.

Les critiques adressées au Qatar par les deux pays qui sont les plus menacés par le danger d'un expansionisme chiite -- Bahreïn et Yémen -- sont éloquentes de ce point de vue. On l'accuse en gros de collusion avec l'Iran.

La critique est peut-être excessive mais elle est aussi préventive : au regard du rapprochement possible que certains groupes islamistes sunnites peuvent opérer, de façon assumée ou non, avec l'Iran -- comme le Hamas l'a fait dans le passé -- la position jugée passive du Qatar est considérée comme suspecte.

Elle est en tout cas en dessous du seuil de vigilance. Et, plutôt que de laisser dans la coalition un maillon faible d'où le danger pourrait demain s'insinuer, on préfère le dénoncer bruyamment et sans faire dans la demi-mesure.

Troisième élément de réponse pour expliquer ce coup d'éclat diplomatique : il s'agit d'envoyer à tous les groupes armés qui ont pris l'habitude de compter sur la «bienveillance» du Qatar un message clair selon lequel une époque est révolue. C'est vrai pour certaines milices au Proche-Orient comme c'est vrai pour certaines milices en Libye, par exemple.

Les groupes armés de Mesrata et de Syrte, issus de la coalition de Fajr Libya, et sur lesquels le gouvernement d'union nationale peine à affirmer son contrôle, sont particulièrement concernées par ce message... L'heure est venue, ici comme ailleurs, de déposer les armes et de passer à la table de négociation en usant de la seule force de la parole.