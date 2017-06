Guinée: Labé - La délégation spéciale va-t-en guerre contre les occupants anarchiques et obstructeurs de la chaussée

Si plus que l'absolue majorité des citoyens accueille positivement et soutient l'initiative communale quelques voix discordantes se font entendre toutefois.

« nous avons informé les gens et avons pris les dispositions, nous nous sommes associé à la préfecture et au gouverneur pour avoir le CMIS à notre disposition donc nous allons dégager les rues, la rue appartient à tout le monde ,des difficultés il y en a car les femmes étalagistes quand tu leur dit de quitter c'est des problèmes, quand les gens ne veulent pas quitter on ramasse leur table. »

La délégation spéciale conduite par Elhadj Mamadou Cellou Daka Diallo a décidé de s'attaquer à un problème vieux de plus d'une décennie, l'obstruction des voiries et l'occupation anarchique de ces dernières par certains citoyens.

