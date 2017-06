Cote d'Ivoire: Pentecôte - Les catholiques invités à (re) affirmer leur foi

Il ressort de son intervention que le chrétien catholique doit désormais (re) affirmer sans crainte sa foi, car il a avec lui l'Esprit saint. « C'est un esprit de force et non de peur. Les catholiques ne doivent pas avoir peur ou ne doivent pas avoir honte de faire le signe de croix.

Autour des lectures tirées des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11, Première lettre aux Corinthiens Chapitre 12, versets 3b à 7 et 12 & 13 et l'Evangile de Saint Jean, chapitre 20, verset 19 à 23 ans, Le Père curé de la paroisse Notre Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, Jean-Pierre Oué- draogo, a donné le sens de cette solennité.

