Cinq enfants, de six à quatorze ans, ont perdu la vie le dimanche 4 juin 2017 à Zongo suite à un éboulement. Ils s'étaient rendus dans un bas-fond à la recherche de terre. 24 h après le drame, l'émotion est toujours vive dans ce quartier périphérique de Ouagadougou.

A Zongo, cinq sépultures et des briques blanches comme épitaphes font désormais partie du décor du bas-fond de «Kougre-bongo». En l'an 2000, une fosse avait commencé à y être creusée, avant même la naissance des enfants qui sont morts sur place dimanche vers 13h, suite à un éboulement.

Yassara (6 ans), Cyrille (12 ans, il devait passer le CEP), Boureima (13 ans), Marc (environ 12 ans) et Daouda (14 ans), bâtisseurs de l'ombre, s'épuisaient à creuser par un soleil harassant, sous le regard menaçant des crevasses qui les surplombaient, sortes de géants difformes, couleur ocre, aux dents aiguisées.

Les enfants amassaient de la terre pour faire des briques en banco, que des ânes transportaient ensuite jusqu'aux bâtisses de la zone non lotie de Zongo.

En venant travailler, ils bravaient la mise en garde d'un parent, mais la perspective sans doute de gagner un peu d'argent en marge de leur scolarité et de contribuer au soutien de leurs familles les poussait à courber l'échine.

Conscients néanmoins de la dangerosité du site, les habitants avaient installé des planches en bois, pour tenter de museler l'effroyable faucheuse. En vain. Le monstre a emporté dans son spasme cinq âmes innocentes qui reposent à présent sous un amoncellement de terre.

Au lendemain de l'éboulement, les traces du drame sont toujours visibles. Parmi les briques en banco classées, la vue de chaussures d'enfants éparpillées frappe les esprits. Leurs propriétaires n'ont pas eu le temps de venir les chercher ou n'en avaient plus besoin pour le dernier voyage.

Plus loin, des pagnes et une bâche qui ont accueilli les corps écrasés traînent sur la terre ocre. Les râles d'agonie d'un âne brisent le silence. Les quatre pattes cassées, le bourricot essaie sans succès depuis hier de se redresser.

Ce «compagnon d'infortune» des cinq jouvenceaux se trouvait sous la crevasse qui s'est effondrée. Il n'a eu la vie sauve que grâce à la rudesse de son dos, mais pour abréger sa souffrance, son propriétaire, le père de l'un des deux enfants miraculés, l'enverra à l'abattoir. Le second âne des garçons a, lui, déjà trépassé. Le ventre enflé, signe d'un début de décomposition, le baudet est étendu à proximité de sa charrette, totalement broyée.

C'est cette même masse de terre ayant écrabouillé la carriole qui s'est abattue sur les corps frêles des cinq garçons. A l'endroit où la terre s'est détachée, a pris place dorénavant un vide, qui modifie la géographie des lieux.

Au sol, au milieu de gros morceaux de roche, la terre dessine parfois des corps. Les adolescents ont été extirpés après un dur labeur des habitants. Arrivés sur les lieux deux heures plus tard, les pompiers n'ont rien pu faire. Les policiers sont également venus pour les constats d'usage.

«Quelle est la tombe du petit ?»

Hier, tout autour des sépultures des gamins, on pouvait voir des sachets d'eau minérale de la veille. La nouvelle du drame s'était répandue telle une traînée de poudre.

En ce jour de baptêmes, beaucoup ont abandonné les salutations d'usage pour se rendre sur les lieux du drame et aider à extirper puis à inhumer les corps. Les nombreux sachets non ouverts témoignent que même sous un soleil de plomb, l'horreur faisait oublier la soif.

L'émotion était toujours palpable à «Kougre-bongo» devenu un lieu de pèlerinage. Parents et riverains venaient se recueillir sur les tombes et se faire raconter les circonstances du drame.

Arrivé sur les lieux, un parent de victime ne sait pas sur quelle tombe s'incliner. «Je veux savoir quelle est la tombe du petit. Il faut venir me l'indiquer », dit-il à un interlocuteur au bout du fil.

Quelque temps plus tard, arrive un groupe de femmes conduit par un garçon. Il s'appelle Simon Kaboré, c'est le grand frère de Marc, l'un des disparus. Ayant assisté à l'enterrement, il a mémorisé l'emplacement de chacune des tombes et les indique sans laisser transparaître la moindre émotion. « Ici, c'est Marc, ensuite Cyrille. Là c'est Daouda et voici Yassara et Boureima ».

Sa mère, qui fait partie du groupe, n'a pas le courage du bambin. Après quelques secondes de recueillement en silence, elle éclate en sanglots, elle ne peut rester longtemps devant la sépulture de son fils qui a été arraché trop tôt à son affection.

Un vieux du quartier qui a observé la scène préfère, lui, s'en remettre à la fatalité. « C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus si ce n'est les enterrer dignement ? » indique-t-il.

Depuis la tragédie, la police a interdit toute activité sur le site de « Kougre-bongo ». Et tout le monde semble vouloir respecter cette période de deuil. Mais jusqu'à quand, avant que les pioches reprennent leurs droits sous les regards de Yassara et de ses amis engloutis par la terre nourricière? Que cette terre leur soit légère...

Encadré1

Les miraculés

Ils étaient sept à se rendre sous l'ombre de la crevasse pour se reposer. Ce fut le repos éternel pour cinq d'entre eux. Parmi les miraculés, il y a Boureima Compaoré (13 ans). Nous n'avons pas pu rencontrer le garçonnet. Selon son père, Issa Compaoré, à qui d'ailleurs appartient l'âne agonisant, son fils se porte bien.

Lui et son camarade ont été pris en charge la veille par les secouristes, qui se sont aussi assurés de leur état psychologique. Selon le récit qu'il a fait à son géniteur, la vie de Boureima s'est jouée en une fraction de seconde.

Alors que les sept amis et leurs ânes prenaient du repos sous la roche après une matinée à creuser et à transporter la terre, ils sentirent un bruit, « comme des cailloux qu'on leur jetait depuis le haut ». Boureima et un autre décident alors d'aller voir ce qui se passe.

C'est à ce moment-là que la terre qui les abritait s'écroule et engloutit leurs camarades. Eux ont juste eu le temps de plonger dans l'eau du bas-fond, même s'ils ne savaient pas nager.

Les deux garçons ont eu la vie sauve grâce aux témoins qui les ont repêchés. Car comme tous les dimanches, il y avait du monde dans la fosse. C'est ce sauvetage qui explique que certains médias ont annoncé, à tort, que les cinq garçons étaient morts par noyade.

Cinq enfants, de six à quatorze ans, ont perdu la vie le dimanche 4 juin 2017 à Zongo suite à un éboulement. Ils s'étaient rendus dans un bas-fond à la recherche de terre. 24 h après le drame, l'émotion est toujours vive dans ce quartier périphérique de Ouagadougou.

A Zongo, cinq sépultures et des briques blanches comme épitaphes font désormais partie du décor du bas-fond de «Kougre-bongo». En l'an 2000, une fosse avait commencé à y être creusée, avant même la naissance des enfants qui sont morts sur place dimanche vers 13h, suite à un éboulement.

Yassara (6 ans), Cyrille (12 ans, il devait passer le CEP), Boureima (13 ans), Marc (environ 12 ans) et Daouda (14 ans), bâtisseurs de l'ombre, s'épuisaient à creuser par un soleil harassant, sous le regard menaçant des crevasses qui les surplombaient, sortes de géants difformes, couleur ocre, aux dents aiguisées.

Les enfants amassaient de la terre pour faire des briques en banco, que des ânes transportaient ensuite jusqu'aux bâtisses de la zone non lotie de Zongo.

En venant travailler, ils bravaient la mise en garde d'un parent, mais la perspective sans doute de gagner un peu d'argent en marge de leur scolarité et de contribuer au soutien de leurs familles les poussait à courber l'échine.

Conscients néanmoins de la dangerosité du site, les habitants avaient installé des planches en bois, pour tenter de museler l'effroyable faucheuse. En vain. Le monstre a emporté dans son spasme cinq âmes innocentes qui reposent à présent sous un amoncellement de terre.

Au lendemain de l'éboulement, les traces du drame sont toujours visibles. Parmi les briques en banco classées, la vue de chaussures d'enfants éparpillées frappe les esprits.

Leurs propriétaires n'ont pas eu le temps de venir les chercher ou n'en avaient plus besoin pour le dernier voyage. Plus loin, des pagnes et une bâche qui ont accueilli les corps écrasés traînent sur la terre ocre.

Les râles d'agonie d'un âne brisent le silence. Les quatre pattes cassées, le bourricot essaie sans succès depuis hier de se redresser. Ce «compagnon d'infortune» des cinq jouvenceaux se trouvait sous la crevasse qui s'est effondrée.

Il n'a eu la vie sauve que grâce à la rudesse de son dos, mais pour abréger sa souffrance, son propriétaire, le père de l'un des deux enfants miraculés, l'enverra à l'abattoir. Le second âne des garçons a, lui, déjà trépassé.

Le ventre enflé, signe d'un début de décomposition, le baudet est étendu à proximité de sa charrette, totalement broyée. C'est cette même masse de terre ayant écrabouillé la carriole qui s'est abattue sur les corps frêles des cinq garçons.

A l'endroit où la terre s'est détachée, a pris place dorénavant un vide, qui modifie la géographie des lieux. Au sol, au milieu de gros morceaux de roche, la terre dessine parfois des corps.

Les adolescents ont été extirpés après un dur labeur des habitants. Arrivés sur les lieux deux heures plus tard, les pompiers n'ont rien pu faire. Les policiers sont également venus pour les constats d'usage.