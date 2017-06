Valère Somé était un socio-anthropologue et le président du parti socialiste la Convergence pour la démocratie sociale (CDS). c'était aussi l'un des théoriciens de la révolution démocratique et populaire du 4 août 1983.

lkassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, lui, a traduit les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Valère Somé a ainsi rejoint ses devanciers comme Guillaume Séssouma, Charles S. Somé, Gilbert Kambiré et le père de la révolution, Thomas Sankara.

Au fil du déroulement de l'oraison funèbre, l'atmosphère s'alourdit et devient insoutenable. Des témoignages émouvants font rougir les yeux et verser des larmes.

Demande à l'ensemble des combattant de la révolution qui ne sont plus de ce monde de prier pour le pays qui est actuellement à la croisée des chemins ». Des camarades venus d'autres pays ont aussi reconnu et salué la bravoure du défunt.

Du défunt ils retiennent que c'était un visionnaire, un homme discret mais efficace, un intellectuel et un politique de haut niveau, un intrépide combattant de la liberté, un chercheur exceptionnel, un grand débatteur, etc.

Ils étaient nombreux à se rendre au cimetière pour s'incliner sur la dépouille du compagnon de Thomas Sankara. Ils sont des amis, des parents, de vieux compagnons, des gens souvent qui se sont opposés et des personnalités, etc.

Ses compagnons, amis et parents, qui lui ont rendu un dernier hommage, retiennent de lui un homme digne, un intellectuel et un politique de haut vol. C'est à 67 ans qu'il rejoint le père de la révolution, Thomas Sankara, auprès de qui il retrouvera sa place d'antan. Il laisse derrière lui une veuve et trois orphelins.

Après la série d'hommages et l'absoute, il a été inhumé hier 5 juin 2017. La triste nouvelle de son décès s'était répandues le 30 mai comme une traînée de poudre sur le net avant d'être démentie. C'est finalement le 31 mai que ce que l'on redoutait sera confirmé : Valère n'est plus.

