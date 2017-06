Burkina Faso: Le coin du jeûneur 3 - Comment mériter la miséricorde d'Allah ?

analyse

Les actes d'adoration en islam visent à transformer l'être humain et le monde afin de le hisser dans la proximité avec Dieu, ce par l'amendement de nos cœurs : les piliers sont donc des praxis. Ils purifient la principale partie de l'homme qui est son cœur duquel dépend notre santé spirituelle générale.

Les cinq piliers de l'islam, prescrits à cette fin, y suffisent amplement et sont la condition sine qua non pour mériter la miséricorde d'Allah, clé de la porte du paradis et protection suffisante contre le châtiment de l'enfer et la grande humiliation du Jour dernier.

En effet, aucun acte n'est purificateur et ne peut rapprocher d'Allah tant qu'il n'a pas été prescrit par Lui (la prière, l'aumône, le jeûne, professer l'Unicité de Dieu ont tous été prescrits par Allah dans tous les livres révélés).

Ces prescriptions doivent être exécutées avec la bonne intention d'être agréable à Allah et que l'on respectera les conditions de leur validité. C'est pourquoi l'islam interdit toute innovation religieuse, appelle à la sincérité et à l'exclusivité de l'intention pour Allah et indique les conditions de validité des dévotions.

Ces conditions respectées, comment Dieu pourrait-il rejeter les actes d'adoration que nous lui présentons alors qu'Il «n'est point injuste envers les serviteurs» (Sourate 41, verset 46) ? Comment peut-il être injuste alors que lui-même nous a interdit de l'être ? «O mes serviteurs, Je Me suis interdit l'injustice et vous l'ai interdite.» (Hadith Qoudsi)

N'est-ce pas contre cette injustice que les hommes disent que «tout travail mérite salaire» en précisant les conditions du travail par leurs contrats de travail ?

Comment le travail spirituel peut-il se retrouver sans salaire si l'on en respecte les conditions alors que nul ne peut soupçonner Dieu d'être injuste ? C'est pourquoi quiconque fait le bien ou le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra (Sourate 99, versets 7-8).

Certains prétextent la trop grande perfection de Dieu et l'abyssale imperfection de l'être humain pour prétendre que nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire à Dieu et obtenir Son Salut. Quelle mauvaise idée de Dieu, Très clément et Tout-Miséricordieux !

Comment Dieu peut-il être au courant de notre imperfection congénitale, l'avoir créée ou à tout le moins l'avoir laissée s'installer en nous dès le Commencement, et nous en tenir rigueur au point de refuser les actes d'adoration sincères que nous lui adressons ?

Quel Dieu méchant présente-t-on ainsi ? Est-ce là le Dieu d'Abraham alors que ce père du monothéisme fut justifié par ses œuvres devant Dieu à travers sa prière et ses aumônes ?

Allah tient compte de nos faiblesses, d'où ses attributs de clémence et de miséricorde parfaites : Il ne peut rejeter l'adoration valable de Ses serviteurs sincères dans la quête de Son Visage.

Mieux, Allah accourt à nous dès notre premier pas fait vers Lui : en effet, nous dit-il, «Lorsque Mon serviteur se rapproche de Moi d'un empan, Je Me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de Moi d'une coudée, Je Me rapproche de lui d'une envergure (du bras). S'il vient à Moi marchant, Je viens à lui avec empressement ».