Elles étaient 26. Au finish, c'est Mlle Gbané Mandjalia, avec 14,50% du vote du jury et de celui du public (via Sms) qui a été élue Miss Côte d'Ivoire 2017.

C'était samedi dernier, au Sofitel Hôtel lors de la finale de ce concours de beauté organisé par le Comité Miss Côte d'Ivoire (Comici) et qui était à sa 21ème édition.

Agée de 21 ans et étudiante en 2ème année de Gestion commerciale, celle qui a été élue au cours de la présélection régionale du Gontougo, le 11 mars dernier à Bondoukou, remplace ainsi Esther Mémel, Miss Côte d'Ivoire 2016.

Pour s'adjuger la précieuse couronne et le très convoité diadème, Gbané Mandjalia a séduit le jury et le public par son charme, sa prestance sur le podium et surtout par la pertinence de son message en rapport avec le thème : «Emploi-jeunes et autonomisation de la jeune fille, facteurs de développement, de croissance économique et du développement durable».

La 1ère dauphine, Darlene Kassem, a obtenu une moyenne de 13,43, quant Konaté Akissi Ericka, 2ème dauphine, a glané 12,08. Sanogo Elena (12,11) et Carole Koffi (11,96) sont, respectivement, la 3ème et la 4ème dauphine du quinté. Bien avant le défilé des candidates, Mme Clarisse Kablan Duncan, l'épouse du Vice-président de la République, représentant la 1ère Dame, Dominique Ouattara, a transmis les encouragements de la marraine de la céré- monie au Comici et à ses filleuls.

Comme don, Dominique Ouattara a offert la rondelette somme de 10 millions aux candidates. La Miss Côte d'Ivoire 2017 gagne, en sus, une enveloppe de 10 millions de FCfa et un véhicule sans compter les lots du sponsor officiel Mtn Côte d'Ivoire.

Un défilé de mode qui a vu la participation du cinéaste Emile Guy Kalou, de l'ancien footballeur Bonaventure Kalou et les prestations de l'humoriste Agalawal, des artistes chanteurs Pierette Adam's, Kerozen Dj et bien d'autres ont meublé les intermèdes de la soirée.

De l'avis de tous les participants, la finale 2017 de Miss Côte d'Ivoire aura été une où ceux qui s'attendaient au glamour auront supporté tout le tintamarre inconfortable des clubs de soutien des candidates et bien d'autres faits !