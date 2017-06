C'est désormais une tradition. Le Conseil Supérieur des Imams (Cosim) a organisé, le samedi dernier, sa traditionnelle rupture collective de jeûne au Radison Blu à Port Bouët. Cette céré- monie de partage s'est déroulée en pré- sence d'un parterre de personnalités dont le ministre d'Etat, ministre de l'Inté- rieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko ; du secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et du ministre Sidiki Konaté.

Représentant le chef de l'Etat, le ministre d'Etat Hamed Bakayoko a rendu hommage au président du Cosim, Cheick Boikary Fofana, pour la haute conduite dans les affaires de la communauté musulmane. Il a salué l'engagement des imams pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

Les musulmans, dira le ministre d'Etat, ont toujours œuvré pour la consolidation de la paix et de la cohé- sion sociale en Côte d'Ivoire. Hamed Bakayoko a invité les imams et toute la communauté musulmane à faire confiance aux autorités et à la Côte d'Ivoire. Le ministre en a profité pour revenir sur les récentes manifestations qui ont secoué le pays.

Reconnaissant que dans la vie d'une nation, à un moment donné, il y a des secousses. Selon lui, ces secousses sont des épreuves que les Ivoiriens devront surmonter.

« Les épreuves, plutôt que de vous détruire, doivent vous fortifier. La Côte d'Ivoire doit donc se relever de toutes sortes d'épreuve », a lancé le représentant du président de la République Alassane Ouattara.

A l'en croire, toutes les épreuves sont des messages de Dieu, sont un enseignement. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a saisi l'occasion pour remercier les diplomates présents à la cérémonie pour leur soutien à la Côte d'Ivoire et pour son élection en tant que membre non permanent du conseil de sécurité.

L'imam de la grande mosquée de la Riviera, Traoré Mamadou, a rappelé que chaque année, le Cosim organise une cérémonie de rupture collective de jeûne avec les membres du gouvernement et les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Il a également expliqué l'importance que revêt le mois de carême pour les fidèles musulmans.