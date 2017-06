Gabon: Port-Gentil - PDS, 1500 nouveaux militants !

10 ans déjà que le PDS qui, a soutenu, le candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba lors de l'élection présidentielle d'aout 2016, œuvre pour le bien-être des populations. Les élus du parti se disent conscients de la tâche que leur a confiée le peuple dans différentes circonscriptions. Ils s'efforcent chaque jour de s'investir aux côtés de leur leader pour des changements positifs au Gabon.Le PDS tient à conduire le pays vers une justice sociale tant réclamée par les populations. Le chemin de la démocratie est encore parsemé d'embuches. Me Ndaot Rembogo et ses partisans veulent parvenir à accoster sur le bon rivage. Plusieurs espoirs de Gabonais se reposent sur eux. Les cadres du PDS ont reconnu que leur président a balayé le chemin permettant d'accéder au pouvoir, « nous y arriverons quelque soit le temps que ça prendra » lance, Jean François Ekomi au nom du collège des élus. Ces structures de base qui ont été installées, sont chargées de diffuser le message de solidarité du PDS, mais surtout de vulgariser les idéaux du parti.

Le parti de Me Ndaot Rembogo a, à nouveau, démontré sa force de mobilisation des populations. Militants et nouveaux adhérents étaient rassemblés sous l'un des chapiteaux de la foire municipale de Port-Gentil, le 03 juin. Cette sortie du Parti pour le développement et la solidarité sociale s'effectue dans le cadre des manifestations marquant le 10ème anniversaire de cette formation proche de l'opposition. Les délégués sont arrivés aussi bien des quartiers du chef-lieu de l'Ogooué-Maritime, Port-Gentil, que du reste du pays sous le regard plein de perspectives de son président, Séraphin Ndaot Rembogo. 150 cellules s'ajoutent à celles existant déjà rien que pour la localité de Port-Gentil, soit 1500 personnes qui viennent librement de rejoindre les effectifs du PDS. Pour ce parti, la capitale économique demeure un vivier de militants prêts à défendre les couleurs du parti issu du PGP de feu Me Agondjo Okawé. La circonstance a permis de présenter les différents élus locaux à l'assistance.

