Afrique: Climat - Un rapport recommande d'accroître le prix du carbone

« Une combinaison d'instruments de politique climatique sera probablement plus efficiente et attrayante que l'utilisation d'un seul instrument », estime-t-il, citant notamment l'investissement dans les transports publics ou le soutien à la production d'énergie renouvelable. La mise en place d'une telle tarification devra aussi « tenir compte des bénéfices non liés au climat », du contexte local et de la politique économique générale.

Il existe plusieurs manières de tarifer le carbone, rappelle le rapport : un prix explicite via une taxe carbone ou un marché de quotas (c'est-à-dire des droits d'émissions de CO2, que les entreprises peuvent acheter ou vendre) ; des prix notionnels intégrés dans des outils de financement ; des incitations pour les investissements et comportements bas carbone.

La tonne de carbone devrait s'élever entre 40 et 80 dollars en 2020 pour atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique, selon les économistes Stiglitz et Stern.

