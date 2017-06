Afrique du Nord: Crise libyenne - L'Algérie, l'Egypte et la Tunisie réaffirment leur attachement à une solution politique

Signalons que c'est après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, à la suite d'une révolte populaire en 2011, qu'un vide politique et sécuritaire s'est créé dans le sud de la Libye, laissant la place aux trafics en tous genres, à la montée en puissance des milices locales et de groupes terroristes.

Outre la situation en Libye, l'Algérie, l'Egypte et la Tunisie sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec ce pays, devenu une nation de transit à la fois pour les groupes djihadistes, les trafiquants d'armes et de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe.

Estimant que la solution politique est « le seul moyen pour résoudre la crise en Libye à travers un dialogue inclusif », Alger, le Caire et Tunis ont mis en garde contre les « retombées de la dégradation de la situation sur la sécurité et la stabilité dans ce pays et de toute la région ». Ils ont noté qu'un tel climat « sert les intérêts des groupes terroristes et leur ouvre la voie pour élargir leurs activités criminelles ».

Dans une déclaration dite d'Alger, les ministres se sont prononcés « en faveur d'un règlement inclusif en Libye ». Ses trois voisins ont souligné l'impératif de rejeter « le recours à la violence » et l'interdiction de prendre toute mesure de nature à entraver le processus de règlement politique à la crise libyenne qui prolongerait la souffrance du peuple libyen, particulièrement au niveau économique et humanitaire.

