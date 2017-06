Afrique: L'action climatique est « une chance pour un avenir pacifique et durable »

communiqué de presse

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a lancé un appel à l'action pour faire face au défi du changement climatique, soulignant que l'action pour le climat n'est pas seulement une nécessité mais une chance pour un avenir pacifique et durable.

« Les effets du changement climatique se font déjà sentir dans le monde entier. Ils sont dangereux et ils s'accélèrent ... Il est absolument essentiel que le monde mette en œuvre l'Accord de Paris - et que nous remplissions ce devoir avec une ambition accrue », a déclaré António Guterres, avant d'insister sur le fait que des mesures ont déjà été prises et que les pays et les entreprises impliqués en tireront les bénéfices.

S'exprimant devant des étudiants, des chefs d'entreprises et des universitaires à New York University, António Guterres a souligné à la fois les risques croissants dus au changement climatique et les opportunités offertes par l'action climatique pour créer des emplois, générer une croissance économique et construire les bases d'un monde plus sûr et plus stable. « Le train de la durabilité est en marche. Montez à bord ou bien vous resterez sur le quai. Ceux qui ne feront pas le pari de l'économie verte vivront dans un avenir gris », a-t-il affirmé.

Le chef de l'ONU a présenté un programme d'action en cinq points pour mobiliser le monde en faveur de l'action climatique. Il s'agit ,entre autres, d'intensifier les efforts politiques à un haut niveau pour accroître l'action climatique destinée à limiter la hausse de la température bien au-dessous de 2°C et le plus proche possible de 1,5°C ; travailler avec les gouvernements et tous les principaux acteurs, y compris les industries du charbon, du pétrole et du gaz, pour accélérer la transition vers l'énergie durable. Il sera également question de mobiliser les ressources nationales et internationales en faveur de l'adaptation, de la résilience et de la mise en œuvre des plans d'action nationaux pour le climat, ainsi que d'encourager des partenariats nouveaux et renforcés pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris à travers la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire.

« Le changement climatique est indéniable. L'action climatique est imparable. Et les solutions climatiques offrent des opportunités incomparables », a insisté le chef de l'ONU. L'Accord de Paris sur le climat a été adopté en décembre 2015 et est entré en vigueur à la fin 2016.