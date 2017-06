Les Partenaires techniques et financiers sont, néanmoins, confiants, à l'instar du Fonds monétaire international (FMI), qui a conforté le gouvernement dans sa volonté de trouver une solution favorable aux créances de la compagnie. Et d'une source informée, l'État malgache envisage une négociation avec la Banque africaine de développement (BAD) pour recourir à des emprunts de garantie. Ils serviront à payer certaines dettes de la compagnie.

Les négociations avec Air Austral sont entrées dans la phase finale, la semaine dernière et devraient aboutir à la signature du contrat de partenariat stratégique et du contrat de participation d'action dans les prochains jours. Le contour de ce partenariat exige l'apurement des passifs d'Air Madagascar par le gouvernement malgache. L'État s'est penché, par la suite, sur les différents schémas de traitement du passif net de la compagnie, à savoir le coup d'accordéon et la consolidation, comme l'a évoqué, Léon Maxime Rajaobelina, président du conseil d'administration de la compagnie nationale, lors de la signature du memorandum of Undestand (MoU) entre les deux compagnies au mois d'avril.

Ce montant devait être remboursé entièrement par le gouvernement dans le cadre des négociations avec Air Austral, son futur partenaire stratégique. La compagnie Air Madagascar devrait bénéficier ainsi d'un transfert exceptionnel et faramineux de l'État. Sur les 508 milliards d'ariary de subventions supplémentaires prévus par l'avant-projet de loi des Finances rectificatives, plus de 60% sont ainsi prévus pour la compagnie nationale.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.