Cameroun: Groupement patronal - Célestin Tawamba candidat à la présidence du Gicam

Il faut noter que M. Tawamba est un ancien de la maison Gicam. Il avait quitté l'organisation en 2008 à la suite d'une élection perdue par la liste de l'assureur Protais Ayangma sur laquelle il figurait. Les vaincus vont fonder Entreprises du Cameroun, un mouvement rival, et Célestin Tawamba en prend la vice-présidence. Mais, le 16 novembre 2016, il remet sa démission et, le 8 décembre suivant, sa présence est remarquée à l'assemblée générale du Gicam.

C'est l'arme de destruction massive des entreprises camerounaises ». Cette sortie de l'ancien dirigeant d'E-Cam intervenait alors après une déclaration du chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Raul Matteus Paula, qui venait d'annoncer le 13 octobre 2013, au Club de la presse de la section camerounaise de l'Union de la presse francophone (UPF), que le processus de ratification de l'APE d'étape signé en janvier 2009 par le Cameroun est enclenché et devrait aboutir au plus tard le 31 octobre 2014.

Enfin, le 13 mars 2017. Le président de Cadyst Invest a représenté le Gicam aux 8èmes assises du Cameroon Business Forum (CBF), rendez-vous annuel entre le gouvernement et le secteur privé. Une semaine plus tard, Armel François, jusque-là président par intérim du Gicam, l'a désigné pour conduire la délégation des patrons devant accompagner le président Paul Biya en Italie, du 20 au 22 mars.

C'est une liste unique qui sera présentée le 29 juin à l'assemblée générale élective du Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam) à Douala. Elle est conduite par Célestin Tawamba, président du groupe Cadyst Invest (Panzani, Pasta, Cynpharm, etc.) qui pèse 55 milliards de FCFA. Sur cette liste, l'on retrouve sept représentants des entreprises. Il s'agit de Oumarou Sanda (Cenainvest), Njie Ngoni Franklin (CDC), De Tailly Emmanuel (Sabc), Libong René (Kpmg), Medou Badang Elisabeth (Orange Cameroun), Kwam André : (Utsch) et Ibrahim Talba Malla (Sonara).

