Cameroun: Les vérités du rapport d'autopsie de Mgr Bala

Mardi, 22h47... C'est l'heure du dernier coup de fil reçu sur son téléphone portable. A en croire l'identité téléphonique du dernier « Point Of Presence » (antenne de relais en zone rurale), qui signale que ce dernier a reçu un coup de fil d'une dame depuis le quartier Bastos à Yaoundé est tombé sur son téléphone à 22 h47 le soir de sa disparition. Coup de fil enregistré sur un BTS-Sc (antenne de relais en zone urbaine). Quel en est le contenu? Toujours est-il que ni cette conversation, ni la lettre adressée au Nonce apostolique ne restent inconnus. Mais contre toute attente on peut déduire à en croire nos sources que l'homme a été piégé.

Pour preuve, à en croire un des membres de l'équipe d'autopsie, ces derniers « ont été jeté dans une cuvette d'eau, et sont remontés immédiatement à la surface. Or pour un noyé, il serait resté au fond de l'eau ». L'état du corps permettra également aux spécialistes de conclure que celui-ci a « passé un peu moins de 4h dans les eaux ». Le piège. Question à présent : où était passé Mgr Bala depuis sa disparition trois jours plutôt ? Les conclusions à cette rhétorique laissent croire à un enlèvement, suivi de séquestration et de meurtre dans les silences profonds de la nuit. Un fait bien plus renforcé par les déclarations curieuses du gardien de l'évêché (il a dit avoir vu Mgr avec un pantalon noir à l'intérieur de son véhicule Prado).

Mgr Bala a été torturé pendant que les secouristes le recherchaient avant d'être jeté dans la Sanaga à un peu plus de 19 kilomètres du pont à Ebebda. Une torture qui se confirme par l'inflammation de ses parties génitales (un peu comme quelqu'un qui aurait subi une électrocution). Et comme si cela ne suffisait pas, il est avéré que « les poumons du disparu ne contenaient aucune goutte d'eau ».

