Bonne nouvelle pour tous les artisans qui souhaitent exposer et vendre leurs réalisations ailleurs que sous un ciel malgache ! A un mois de son évènement « Honneur à Madagascar » qui se tiendra en Belgique du 10 au 22 juillet, Elisa Razakaboana, fondatrice de « Fy art » annonce que des places sont encore à prendre.

« Nous avons déjà une dizaine d'artisans évoluant dans diverses activités et venant de divers horizons qui se sont inscrits. Nous pensons cependant que ce n'est pas encore suffisant, car nous voulons offrir plus de diversité à notre manifestation.

Et plus important encore, nous voulons donner une chance à ces talentueux artistes venant de villes éloignées et habitant en provinces, qui ont beaucoup à offrir et pourraient porter très haut le flambeau malgache, mais qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de s'exporter, de se mettre en lumière », explique la responsable. Autrement dit, les artisans qui souhaitent se joindre à l'évènement sont encore les bienvenus.

« Ils devront me contacter ou m'envoyer un mail avant le 10 juin. Qu'ils soient ferronniers, sculpteurs, brodeurs... tant qu'ils excellent dans leur métier, nos portes leur sont grandes ouvertes.

On les attend de pied ferme », selon toujours Mme Razakaboana. « Honneur à Madagascar », organisé par Fy art (Fy artisanat Madagascar), pour rappel, va se tenir en Belgique : à Shopping Nivelles du 10 au 15 juillet et à Ville 2, du 17 au 22 juillet. Pour tous les artisans qui souhaitent exposer et vendre leurs réalisations ailleurs que sous un ciel malgache, « Honneur Madagascar » est une occasion à ne rater sous aucun prétexte. Des places sont encore, d'autant plus, à prendre avant le 10 juin.