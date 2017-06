Sénégal/Ouganda: Aliou Cissé - «Je suis satisfait du contenu malgré... »

En prélude de la première journée des éliminatoires de la CAN2019 contre la Guinée Equatoriale ce 10 juin, le Sénégal et l'Ouganda ont joué hier stade au stade Leopold Sedar Senghor, un match amical qui s'est soldé par un score nul et vierge. Faisant face à la presse à la fin du match, Aliou Cissé le coach des Lions de la Teranga a livré ses impressions par rapport à la prestation de ses joueurs.

« L'Ouganda a bien fermé le jeu on a essayé de les contourner. On a essayé de rentrer, ça été difficile mais je crois qu'on a eu en deuxième période quelques opportunités de marquer ce but-là.

Nous savons ce qui nous attend, nous savons que ce sont des oppositions comme ça qui nous attendent. Il nous faudra être beaucoup plus efficace. C'est vrai que les occasions qu'on a eues, auraient pu être concrétisées. Cela n'a pas été le cas mais nous allons continuer à travailler.

«On a besoin d'attaquants capables de tuer un match»

C'est normal qu'on soit inquiet quand on est entraineur, qu'on se crée des occasions et qu'on ne les met pas. Ce qui est important dans le football c'est de gagner et pour gagner il faut marquer des buts.

Il va falloir continuer à travailler, je crois qu'on a des attaquants capables de marquer des buts. La préparation est bonne parce qu'on arrive à trouver des relais dans le milieu. Il faut être beaucoup plus tueur devant les buts et c'est toujours le même problème.

On a besoin d'attaquants capables de tuer un match. Que ce soit Babacar, Mame Birame ou Famara ils se sont créés pas mal d'occasions. Maintenant, c'est ce petit truc qui nous manque pour que tout le travail qu'on est en train de faire se concrétise.

N'oubliez pas qu'on est dans un pays musulman et qu'il y a le ramadan donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Je ne suis pas inquiet de la performance de mes joueurs. Je suis satisfait du contenu malgré le fait qu'on n'a pas gagné. Je suis fier de mes joueurs pour ce qu'ils ont fait ce soir. Ce qui nous a manqué c'est ce but.

On a deux trois jours pour se reposer et maintenant aborder ce match contre la Guinée Equatoriale qui, en réalité, est le match le plus important, mais il fallait jouer ce match contre l'Ouganda. Heureusement qu'on a eu cette opposition-là c'est ce que je voulais cette équipe et on l'a eu.

On avait 4 milieux, on avait Salif Sané, 2 relayeurs en première période qui étaient Noyé et Gana. Mais aussi trois attaquants axiaux qui étaient dans l'axe. Babacar Khouma, un peu plus haut et à sa Ismaila Sarr. A sa droite il y avait Pape Alioune Ndiaye. J'ai privilégié Pape Alioune Ndiaye, parce que je connais sa qualité de passe.

Dans l'animation on l'a beaucoup trouvé en première période. La seule chose que j'aurais aimé c'est qu'il alterne un tout petit peu l'intérieur et l'extérieur. Parce que en première période, le fait qu'il soit toujours à l'intérieur empêchait Cheikh Ndoye d'être dans la percussion.

C'est pour cela que je lui disais de s'écarter un peu plus pour que Cheikh Ndoye soit dans la percussion. Par la suite, j'ai mis Ismaila qui a cette faculté d'être en débordement. En deuxième période on voulait gagner. C'est important donc de passer en 4-4-2 avec Ismaela Sarr devant et Babacar Khiouma. Tout juste derrière eux il y avait Pape Alioune Ndiaye ».