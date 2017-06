Ile Maurice: Xavier Duval - «Rapport accablant contre Alvaro Sobrinho»

D'après le leader du PMSD, une enquête menée en Angola démontre qu'Alvaro Sobrihno jouit d'une forte protection. Cela dit, en dehors de ce pays, il aurait mauvaise réputation et serait considéré comme persona non grata. Xavier-Luc Duval a ajouté qu'en Suisse, ses biens étaient encore saisis. «De quel genre de protection bénéficie-t-il ? La FSC a été sous pression pour lui donner ses permis d'opération. Il est clair pour nous que la FSC est allée à l'encontre de la loi. C'est un scandale international.» Le leader de l'opposition a également souligné qu'une commission d'enquête pourrait établir la vérité sur cette affaire.

Selon lui, ceci a provoqué trois démissions supplémentaires à la Financial Services Commission (FSC) la veille. Les membres démissionnaires sont Warda Dulmar Ebrahim, Rhoy Ramlackhan et Jacques Li Chung. Ces derniers emboîtent le pas à Dhiren Dabee qui avait démissionné le 1er juin. Selon nos informations, l'affaire Sobhrino serait à l'origine de cette démission.

