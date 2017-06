Sénégal: Oumar Guèye livre 345 moteurs hors bord subventionnées aux pècheurs de Mbour

Oumar Guèye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a procédé durant le week-end à la remise d'un lot de matériel et d'équipements aux pêcheurs du département de Mbour. Le lot est constitué en partie de 435 moteurs hors bord subventionnés sur un quota de 706 pour la région de Thiès. La démarche s'inscrit dans un programme global d'équipement et de subventionnement du secteur de la pêche. Le ministre a ensuite fait le point sur la pêche du poulpe et l'apport de 204 milliards de francs de la pêche dans l'économie nationale.

Selon le ministre Oumar Guèye, une subvention de 20 milliards de francs est envisagée pour l'acquisition de 20000 moteurs hors-bord en raison d'un apport d'un million de francs par unité. d'ailleurs, a-t-il fait comprendre, un premier lot de 5000 moteurs hors-bord va être distribué en 2017, un second de 10000 en 2018 et un dernier de 5000 en 2019.

Le reste du matériel d'une valeur de 13 millions de francs se résume en un lot de 100 bacs à vanne d'évacuation, de 200 bassines, de 100 paires de bottes, de 200 paires de gants, de 100 masques, de 50 paquets de sacs en plastique et de 100 tabliers en plastique.

Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime s'est en outre appesanti sur les performances du secteur dans l'économie nationale. Une somme de 204 milliards de francs a été enregistrée et en grande partie grâce aux exportations. L'exemple illustratif du poulpe a été cité par Oumar Guèye en parlant de ces exportations.

Ce céphalopode est en effet très prisé dans les marchés de consommation asiatiques dont le Japon et il est source de richesse. Particulièrement, dans le département de Mbour, le poulpe a généré une valeur marchande de 4 milliards de francs selon des statistiques fournies avec la mise à terre de 2987 tonnes de ce produit en 2016.

Le ministre Oumar Guèye a fait par ailleurs une invite aux professionnels du secteur (mareyeurs et pêcheurs) en leur demandant d'améliorer la qualité des prestations du produit pour le rendre concurrentiel dans le marché international et d'éviter les mauvaises pratiques de manutention et de conservation du poulpe pouvant altérer le produit.

Ses recommandations sont allées de même dans le sens de l'observation du repos biologiques pour la régénération de la ressource et à l'appréciation de l'immersion des vases à poulpe (30 000 unités) et des récifs artificiels.

Selon Oumar Guèye, les changements de comportements attendus des acteurs du secteur sont des gages d'une évolution vers une pêche durable au moment où la pêche illicite fait perdre au Sénégal des milliards de francs.