Sénégal: Hommage au Pape Jean Paul II - L'église se souvient du Saint Père

Pour cette 129ème édition du Pèlerinage Marial de Popenguine, l'ombre du Saint Père défunt, le Pape Jean Paul II, a plané sur l'esprit de la communauté catholique qui s'est souvenu de son passage au Sénégal et plus précisément à Popenguine, 25 années avant. Un hommage lui a été rendu en ce mois de Ramadan qui traduit une parfaite illustration du dialogue islamo-chrétien dont a fait montre le Saint Père durant son ministère.

L'Eglise a tenu ainsi à mettre en exergue les messages forts du Saint Père au Sénégal. Des invites à tous les niveaux pour une parfaite cohabitation sociale basée sur le soutien, la solidarité, le partage et l'entraide. Sud à travers ce pèlerinage fait un bref rappel de ces messages qui doivent rester gravés dans nos mémoires.

Message aux autorités étatiques

Le Pape Jean Paul II avait appelé ces derniers à une bonne gestion des ressources. Ainsi disait-il : « les responsabilités confiées aux dirigeants ont pour seule raison d'être le service de leurs peuples ». Et de poursuivre : « la dignité des peuples suppose que leurs justes aspirations, leurs traditions, ou leurs croyances puissent s'exprimer librement ». Il concluait en ses termes : « une démocratie authentique n'est possible que dans un Etat de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine».

L'appel du Pape au dialogue interreligieux

Pour le Pape Jean Paul II, « Chrétiens et musulmans, nous devons être des personnes de dialogue. Comme je l'ai dit souvent et comme l'ont répété les évêques du Sénégal, l'engagement au dialogue implique d'abord un dialogue de vie, c'est-à-dire l'accueil mutuel, le respect de la liberté de conscience et de culte, le partage, la coopération par lesquels nous rendons témoignage, en tant que croyants, à l'idéal auquel Dieu nous appelle (... ) La loyauté exige aussi que nous reconnaissions et respections nos différences ».

La culture de la paix

« Les chefs religieux n'ont-ils pas le devoir d'aider les croyants à s'unir pour construire la paix ? Renversez-vous aussi, le mur de la haine, s'il se dresse encore : même si humainement, vous ne pensez pas y arriver. Avec la grâce du Christ Sauveur, cela vous sera possible. Vous devez construire ici la demeure de la paix. Vous ne pourrez le faire que tous ensemble » avait-il fait savoir.