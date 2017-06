En rencontre amicale l'équipe nationale du Sénégal a été contrainte hier, lundi, au stade Léopold Senghor, par l'Ouganda à un match nul (0-0). Auteurs d'une entame de match peu convaincante, les Lions ont pourtant pris l'ascendant sur le jeu en deuxième période. Mais ils ne montrent pas toute l'efficacité en attaque et s'imposer. Après ce match nul loin d'être convaincant, il leur faudrait hausser le ton pour réussir samedi prochain, face à la Guinée équatoriale, leurs débuts dans les éliminatoires de Can 2019.

Le Sénégal a été tenu en échec hier, lundi, par l'Ouganda en match amical préparatoire des éliminatoires de la Can 2019. De retour devant leur public du stade Léopold Senghor, les Lions n'ont pas fait mieux qu'un match nul (0-0). Malgré une domination nette domination dans les duels, les Lions ont eu toutes les difficultés pour asseoir leur jeu.

Le manque de lien entre le milieu de terrain regroupé autour de Salif Sané, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye et Cheikh Ndoye et la ligne d'attaque n' a pas trouvé toute son efficacité. En dehors de quelques accélérations d'Ismaila Sarr sur le flanc gauche, le Sénégal offre une première période peu convaincante.

La rencontre prend toutefois un autre tournant en deuxième période. Le Sénégal monopolise le ballon, assoient sa domination et se procure vite ses premières occasions franches. A l'image de cette lumineuse ouverture de Pape Alioune Ndiaye qui permet à Babacar Khouma, titularisé sur le front de l'attaque, de se retrouver seul devant le gardien (55e min).

Mais l'attaquant de la Fiorentina, d'un plat du pied, ratent le cadre. Aliou Cissé ne tarde pas à renforcer son attaque en lançant Mame Birame Diouf à la place d'Ismaila Sarr. Le Sénégal domine et se procure des occasions les franches.

Mais une fois de plus l'efficacité n'est pas au rendez vous. Comme l'illustre ce tir de Cheikh Ndoye (62e min) et cette tentative de lob en vain de Pape Alioune Ndiaye. Babacar Khouma, encore lui, sera à deux doigts de scorer mais ne donne pas assez de puissance à sa frappe (70e min).

Après l'entrée à l'entame de la deuxième mi-temps du gardien Clément Diop à la place de Pape Seydou Ndiaye, tranquille jusqu'ici sur ses cages, Aliou Cisse devra effectuer ses premiers changements dans son dispositif avec l'entrée de Henry Saivet à la place de Cheikh Ndoye dans l'entrejeu. Famara Diédhiou supplée Babacar Khouma en attaque (70e minute). Fallou Diagne foulera également la pelouse à la place de Pape Alioune Ndiaye au milieu.

Au change, les Lions maîtrisaient de plus en plus les débats, avec quelques excursions des latéraux Moussa Wagué et Adama Mbengue qui effectuaient leurs débuts en sélection. Mais ils ne se montraient pas dangereux. Si ce n'est ce boulet de canon des 25 métres de Salif Sané dévié sur sa barre par le portier Benjamin Ochan.

Le Sénégal n'ira pas plus loin et concéde le match nul (0-0). Ils faudra à la bande de Aliou Cissé montrer un autre visage devant son public lors de la rencontre qui l'oppose samedi prochain à l'équipe de la Guinée équatorial, son premier adversaire dans le groupe F des éliminatoires de la Can 2019.