Suite aux investitures à la 13éme législature qui font déjà nombre de mécontents dans les rangs de Bennoo bokk Yaakaar, la coalition au pouvoir, le Conseil des Sages de l'Alliance pour la République (Apr) a tenu hier, vendredi 02 mai, une conférence de presse au siège de l'Apr, sis sur la VDN. Maham Diallo et cie ont appelé, à travers ce face-à-face avec la presse, les militants à calmer leurs ardeurs et du coup ont réaffirmé leur soutien à Macky Sall et ses choix pour une écrasante majorité au soir des législatives du 30 juillet.

C'est à travers un message concis que Maham Diallo, le coordonnateur des sages de l'Apr, s'est en effet évertué à calmer d'une part les responsables non-investis à l'image de l'ancienne Première ministre Aminata Touré, le maire de Guédiawaye Aliou Sall et celui de Pikine Ablaye Thimbo, et d'autre part les autres responsables politiques qui se considèrent lésés dans ces investitures.

Par rapport à l'objet de la rencontre, l'ancien gouverneur expliquera : « tout le monde a constaté durant les jours qui ont précédé la date de clôture du dépôt des listes, la montée d'une tension marquée par des propos parfois incendiaires, des menaces de toutes sortes et des invectives liées aux opérations d'investitures, obligeant le président du parti, le président Macky Sall à intervenir énergiquement pour siffler la fin de la recréation ». Partant de ce constat, le coordonnateur du Conseil national des sages de l'Apr, Maham Diallo, a lancé un appel au calme aux responsables non-investis.

« Cette forte pression exercée sur vous (responsables-ndlr) par des militants à la base surexcités parfois intolérants et jusqu'au-boutistes peut vous pousser vers des attitudes irréfléchies voire irresponsables ». Et de poursuivre en mettant en garde : « si vous ne faites pas preuve de calme et de lucidité, ces militants atypiques peuvent vous mener à proférer des propos irrespectueux ou de défiance à l'égard du Président Macky Sall qui ne le mérite pas».

Mieux, Maham Diallo a invité énergiquement tous les responsables et militants à faire bloc autour de Macky Sall et de ses choix pour le triomphe de la coalition présidentielle.

« De grâce, faisons confiance à notre leader. L'enjeu de ces élections est clair : il s'agit de donner à la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre aux président Macky Sall de continuer à dérouler son programme de développement économique et social du Sénégal à travers le PSE ».

09 JUIN, DATE DE TOUS LES DANGERS

Le coordonnateur du Conseil des sages de l'Apr s'est également saisi de l'occasion pour faire part de toutes ses inquiétudes quant à la montée en crescendo des crispations en perspective du 09 juin prochain.

En effet, c'est à cette date que les listes officielles de candidats choisis pour les joutes électorales vont paraitre. « Mes chers camarades candidats à l'investiture, dans quelques jours, précisément le 09 juin prochain, les listes officielles des candidats à la députation vont être publiées officiellement par le ministère de l'Intérieur.

Ce jour-là, bon nombre d'entre vous ne verront pas leur nom y figurer. L'espoir sera alors brisé avec son cortège de dégâts collatéraux du genre menace de vote-sanction, propos irrévérencieux, attaques tous azimuts contre des dirigeants du parti ou son chef », a-t-il affirmé en invitant à la retenue.