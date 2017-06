Amadou Ba a par ailleurs déploré la manière dont se fait la politique au Sénégal, avec notamment la création de petits groupes autour d'une personnalité, non sans inviter l'ensemble des leaders à s'oublier et à faire preuve de solidarité.

Il a donné mandat à ces trois responsables aux Parcelles de se réunir le plus vite possible pour arrondir les angles et démarrer le travail.

Pour une matérialisation rapide de cette union entre les deux tendances qui refusaient à chaque fois de reconnaitre publiquement leur désunion, la tête de liste départementale a mis en place un tandem. Ledit tandem est composé de son ami et bras droit Babacar Guèye, au député apériste Aliou Badara Diouf, et à son frère Abass Ba.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.