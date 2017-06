Sénégal: Des centrales solaires bientôt dans 40 villages de Ziguinchor

«Ce sont des villages très éloignés du réseau de la Senelec que nous ciblons et les trois quarts de la puissance installés (20 à 40 Kwatts dans certains villages) serviront au travail, à faire tourner des moulins, à faire tourner des machines de transformation ... Des activités que les populations déroulent chaque jour et qui ont besoin de l'électricité ... ).

«Les capacités des centrales sont révélatrices de l'importance et de cette électrification dans ces villages inaccessibles et très éloignés du réseau.

Ce sont près de quarante villages des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda qui vont bientôt sortir des ténèbres et bénéficier de l'électricité. Le dernier acte de l'électrification de ces localités vient d'être posé par la formation de techniciens locaux issus des villages bénéficiaires de ce projet. Ces derniers auront la tâche de gérer les centrales d'énergie installées dans leurs localités.

