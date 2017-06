Sénégal: Violence en période de précampagne électorale - Grand Yoff ouvre le bal

La cause, leurs camarades au pouvoir voulaient décrocher les nombreuses affiches du maire de Dakar, sur lesquelles il est écrit "Khalifa Sall président" pour y accrocher leur banderole qui mentionne que la Cojer est derrière le président Macky Sall pour sa réélection en 2019, et pour une majorité écrasante aux législatives prochaines.

La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de la commune de Grand Yoff et certains proches du maire de la même collectivité, Madiop Diop, en sont venus aux mains, le samedi 3 juin dernier, au niveau du Foyer des jeunes. La cause : les jeunes de l'Apr qui voulaient arracher les affiches du maire de Dakar, Khalifa Sall, pour y placarder leur banderole, afin d'accueillir la délégation conduite par le ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, se sont vus opposer un niet catégorique des pro-Khalifa qui se trouvaient juste en face, au niveau de la permanence Papa Babacar Mbaye.

