Sénégal: Dimanche de Pentecôte à Popenguine

Popenguine commençait déjà à refuser du monde avant que les premiers marcheurs ne signent leur entrée dans la terre sainte, ce dimanche, aux environs de 15 heures. La plupart des fidèles sont arrivés le matin et y ont assisté à la messe de Pentecôte célébrée par Monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr.

Dans son homélie, celui-ci a donné Marie comme modèle aux pèlerins. Tout en les appelant à l'imiter dans leur foyer, leurs communautés, bref dans leur vie de tous les jours. Une invite bien appréciée par la communauté catholique qui ne demande que l'intercession de la Vierge afin de bénéficier des dons de l'Esprit Saint.

Toutefois, la plupart des pèlerins qui ont pris d'assaut le sanctuaire, le dimanche matin, rejoindront leur domicile après l'office de Pentecôte et d'autres après la messe de 22h qui a été présidée par Monseigneur André Guèye du diocèse de Thiès.

«Popenguine est devenu très exigu pour accueillir le pèlerinage. Il y a un problème d'hébergement et d'espace au niveau du sanctuaire et je pense que c'est une bonne idée que le clergé, depuis trois ans, commémore le pèlerinage de Popenguine en deux temps, à savoir le dimanche et le lundi », a fait savoir Alphonse Diène, un pèlerin venu de Dakar.

Et son camarade Pierre Sène de Dakar aussi de renchérir : «Je prends toute la journée du dimanche pour faire mon pèlerinage. Aller au temple de la rencontre, à la grotte, faire le chapelet et terminer par la messe la nuit.

On a plus de temps le dimanche pour faire un bon pèlerinage, déposer nos fardeaux aux pieds de la Vierge Marie et implorer son intersection pour une vie meilleure». Et de poursuivre : « c'est moins fatiguant pour le retour, car il n'y a pas d'embouteillage et on a le temps de se reposer avant de reprendre le chemin du boulot le lendemain ».

Pour ce qui concerne les marcheurs, ils sont arrivés à Popenguine vers 15h. Même si la fatigue se lisait sur leur visage, la joie de retrouver la Dame de Popenguine était plus grande. Une joie qu'ils ont manifestée par des chants d'allégresse, de remerciements, d'actions de grâce à l'endroit de la Vierge Marie et de son fils Jésus.

«A Popenguine, on ne sent pas la fatigue car on est en communion avec Marie. Chaque année, je fais la marche et c'est une grâce pour moi. C'est ma manière de remercier la Vierge pour toutes les grâces dans ma vie », a souligné pour sa part Marie Thérèse Sarr des Parcelles Assainies.

Et Aristide Diagne de la paroisse Sainte Marthe de Mbour d'attester : «les anticipés sont pour la semaine prochaine, ma demande est que la Vierge intercède pour moi pour que son fils m'envoie l'esprit d'intelligence et de discernement pour une réussite à mes examens ».