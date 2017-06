Sénégal: Retraite décente des universitaires - Le SAES dans la rue le 7 juin

En déposant un préavis de grève couvrant la période du 15 mai au 31 juillet 2017 sur la table du gouvernement, le Sudes/Esr rejette la proposition du gouvernement d'une retraite complémentaire fondée uniquement sur le choix libre de l'enseignant d'y adhérer ou non à leurs frais exclusifs. Ils veulent un régime de retraite fondamentalement public, républicain et viable.

Cette question de la retraite ne semble pas être un modeste pari pour les seuls enseignants affiliés au Saes. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) / section de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Esr) s'est aussi signalé dans cette mouvance de contestations des décisions issues de ces consultations initiées par le gouvernement.

Si la question de la retraite, le Saes refuse d'entériner les décisions retenues lors de la table ronde sur le Fonds national de Retraite (Fnr) et reste plus que jamais sur l'accord conclu avec le gouvernement.

Cette activité s'inscrit dans une série de mouvements menés jusqu'ici par le Saes qui était parti en grève, les 04 et 05 mai et puis le 09 mai derniers, pour réclamer une retraite descente pour les enseignants. Car, signale le Saes, les conclusions issues de la table ronde n°2 relative à la viabilité du régime Fonds National de Retraite (FNR) donnent des perspectives sombres d'une amélioration de la retraite des fonctionnaires.

