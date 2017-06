Va-t-on vers un divorce entre le ministre Oumar Guèye, coordonnateur de l'Apr du département de Rufisque et Ndiagne Diop, son lieutenant et non moins maire de la commune de Bambilor?

Tout porte à le croire avec la situation plus ou moins tendue entre ces deux responsables et le fossé qui se creuse de plus en plus avec les sorties par presse interposées des deux camps, suite aux incidents qui ont émaillé le meeting de réconciliation tenu à Bambilor et au cours duquel le maire de la localité a vu son garde du corps arrêté par la gendarmerie.

Actuellement, le garde du corps qui est accusé d'avoir attenté à la vie du ministre est entre les mains de la justice, suite à la plainte d'Oumar Guèye lui-même d'après une source. Pour rappel, lors du meeting auquel Oumar Youm, Directeur de Cabinet du Président, a pris part, les gardes du corps en sont venus aux mains.

Selon une source, c'est le garde du corps du ministre qui aurait demandé à celui du maire de descendre de la tribune. Ce dernier lui opposa un niet catégorique indiquant ne recevoir de l'ordre que de son patron de maire. Une altercation s'en est suivie entre les gardes du corps empêchant le meeting de se dérouler normalement. Maitrisé , le garde du corps de Ngagne Diop est exfiltré de la tribune permettant le meeting de se dérouler normalement. Quelques jours après, ce dernier est arrêté et des proches du maire sont auditionnés par la gendarmerie .On les soupçonnerait de recrutement de nervis, lors du meeting de Bambilor.

Qu'est-ce qui est à la source de cette relation heurtée entre Oumar Guèye et NdiagneDiop ? Les commentaires vont bon train dans cette localité. Jadis, ces deux protagonistes étaient considérés comme des jumeaux politiques. D'après certains observateurs, le ministre Oumar Guèye avec ses charges ministérielles était toujours tranquillisé par la présence de son lieutenant Ndiagne Diop qui assurait ses arrières politiques. Etant maire résident, sa proximité avec les populations lui confère d'ailleurs une popularité sans commune mesure et il est parvenu à avoir un ancrage politique incontestable dans les quatre communes issues du défunt Sangalkam.

Et par la force des choses, il était devenu un homme incontournable sur l'échiquier politique. Pour certains, le ministre ne peut pas gober cette popularité de son lieutenant qui lui a été toujours loyal. Même sur le plan politique, c'est la commune de Bambilor qui enregistre le plus grand score dans les quatre communes issues de l'éclatement de la défunte communauté rurale de Sangalkam, lors des élections passées. Ne serait-il pas risqué de perdre un si grand allié, s'interroge un responsable politique sur le couvert de l'anonymat. « Ndiagne est un potentiel lieutenant du ministre Oumar Guèye. Cette situation est déplorable. Ils doivent s'assoir autour d'une table pour régler le différend qui les oppose pour l'intérêt du parti», a soutenu ce dernier.

FEMMES ET JEUNES DANS LA MELEE

Seulement, enfonçant le clou, quelques conseillers sont montés au créneau pour parler de sabotage du meeting par des nervis qui auraient été recrutés par les hommes du maire. Ils ont indexé le garde du corps du maire qu'il ont taxé d'alcoolique et de nervi à la solde du maire de Bambilor. La réponse ne s'est pas fait entendre car les femmes de la localité de Bambilor ont répliqué pour laver à grande eau le mis en cause. «C'est un homme calme et sérieux qui habite avec nous. Ce n'est pas un nervi comme semble le peindre l'autre camp. Nous voulons que l'affaire soit élucidée. Il y a des non-dits sur cette affaire », a précisé Thioro Gaye .Cette dernière n'a pas manqué d'inviter le ministre au surpassement. « Nous invitons le ministre Oumar Guèye à être au-dessus de la mêlée. Il doit jouer un rôle de pacificateur et non d'installer la division dans un contexte électoral .Nous, femmes, l'appelons à gérer la situation », a tonné la dame.

Les jeunes de la commune sont eux-aussi entrés dans la danse en tenant une grande mobilisation de soutien à l'endroit du maire .Ils ont aussi affirmé mordicus que le garde du corps incriminé n'est pas un malfaiteur ; « il exerçait son métier de garde rapproché du maire ». Actuellement, les « météos » politiques annoncent une probable rupture entre deux responsables qui ont toujours cheminé ensemble dans des batailles ardues depuis des décennies, bravant les déboires de la délégation spéciale installée jadis par l'ex-président Wade qui avait entamé l'opération de « tuer » politiquement tous les affidés de Idrissa Seck. Des sources avancent aujourd'hui le risque de vote-sanction dans cette commune de Bambilor, lors des prochaines législatives. Pour certains, les hauts responsables politiques doivent s'interposer sur ce « duel » politique dans cette zone ou l'électorat pèse bien pour le département de Rufisque.